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الليلة.. الدكتور محمد سالم أبو عاصي يفجر مفاجآت عديدة مع «الباز» في «الشاهد»

كتب:

نرمين عفيفي
02:30 م | الثلاثاء 16 يناير 2024
الإعلامي الدكتور محمد الباز والدكتور محمد سالم أبو عاصي

الإعلامي الدكتور محمد الباز والدكتور محمد سالم أبو عاصي

يستضيف الإعلامي الدكتور محمد الباز، الدكتور محمد سالم أبو عاصي أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، في برنامج «الشاهد» على قناة Extra News، في موسمه الخامس والذي يتناول الرؤية والمستقبل، وخلال الحلقة سيفجر أستاذ التفسير مفاجآت عديدة. 

ويعد برنامج «الشاهد» الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة «إكسترا نيوز»، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من هند مختار والبدري جلال ورضا داود .

برنامج «الشاهد» يذاع يوميا في الحادية عشر مساء على قناة اكسترا نيوز.

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بقلم نرمين عفيفي