وحدات سكنية من بنك الإسكان والتعمير.. الأسعار والمقدم والمساحات في 5 مشروعات

أعلن بنك الإسكان والتعمير طرح مشروعات سكنية في العديد من المناطق، ونشرت المنصة الرسمية للبنك تفاصيل المشروعات ومدة السداد، والمساحات المعروضة للشقق في أكتوبر بطريق الواحات بالجيزة والمنتزه بالإسكندرية، وكمبوندات التجمع الخامس في القاهرة الجديدة.

ترصد «الوطن»، تفاصيل المشروعات المطروحة من بنك الإسكان والتعمير، والأسعار، ومدة السداد للعديد من المشروعات وهي كالتالي.

شقق الواحات والمنتزه

يقع المشروع بالقطعة رقم 61 منطقة جنوب الأحياء بمدينة 6 أكتوبر، على طريق الواحات، وبالقرب من جامعة نوال

ويتكون المشروع من:

- يتكون الكمباوند من 900 وحدة سكنية بمساحات مختلفة، تتراوح ما بين 68 مترا إلى 177م2، والعمارات عبارة عن دور أرضي + 4 أدوار متكررة.

المساحات

نموذج الزمردة

- مساحة الدور الأرضي 132م إلى 177 م.

- مساحة الدور المتكرر 168 م إلى 175 م.

نموذج الفيروز

- مساحة الدور الأرضي 68 مترا إلى 172 م.

- مساحة الدور المتكرر 114 م إلى 172 م.

نظام السداد: 10% مقدم حجز، ويتم تقسيط الباقي على أقساط لمدة 10 سنوات بالفائدة المعمول بها عند التعاقد.

كمبوند أكاسيا شقق فيلات التجمع الخامس

أعلن بنك الإسكان والتعمير، أن المشروع يقع بمنطقة المستثمرين الشمالية، أمام بوابة 6 الرحاب وهو عبارة عن كمباوند سكني فاخر بإجمالي 711 وحدة سكنية.

يتوافر بالمشروع 3 نماذج «السندس - العلياء - الروضة»، بمساحات مختلفة تتراوح ما بين 156 مترا إلى 310 مترات.

- جميع العمارات عبارة عن دور أرضي + 4 أدوار متكررة.

- الوحدات بالدور الأرضي تتمتع بحديقة خاصة بمدخل خاص.

نظام السداد

10 % مقدم حجز ويتم تقسيط الباقي على أقساط لمدة 10 سنوات بالفائدة المعمول بها عند التعاقد.

كمبوند بالما فيلات فاخرة التجمع الخامس

يقع المشروع بالقطعة رقم 31 منطقة المستثمرين الشمالية التسعين الشمالي، أمام جامعة المستقبل، ويتكون المشروع من 95 فيلا فاخرة.

مساحة أرض الفيلات تتراوح من 337 مترا إلى 729 متر.

مساحة مباني الفيلات تتراوح من 323 م إلى 383 م.

الفيلات جاهزة للاستلام الفوري - نصف تشطيب.

نظام السداد:

10 % مقدم حجز، ويتم تقسيط الباقي على أقساط لمدة 10 سنوات بالفائدة المعمول بها عند التعاقد.

مشروع الكوثر بالغردقة

يقع المبني على قطعة أرض رقم 235 تقسيم الكوثر، ومدينة الغردقة بالبحر الأحمر.

يتكون المبني من 4 أدوار سكنية بإجمالي 46 وحدة سكنية، المساحات تبدأ من 50 م2 وحتى 169.

- الواجهات تشطيب متميز والمداخل من الرخام الجذاب.

- الوحدات السكنية تشطيب كامل.

- الوحدات كاملة المرافق كهرباء - تليفون - مياه.

-نظام إطفاء حرائق.

نظام السداد:

%10 مقدم حجز، ويتم تقسيط الباقي على أقساط لمدة 10 سنوات بالفائدة المعمول بها عند التعاقد.

مشروع الجوهرة في بورسعيد

يقع المشروع بمنطقة إسكان «الجوهرة» بمحافظة بور سعيد.مصاعد.

نموذج 36

مساحة الوحدات 138 مترا بعدد 2 شقة بالدور.

ومساحة الوحدات 131 بعدد 4 شقق بالدور.

جميع المساحات بمستوى نصف تشطيب

نظام السداد، %10 مقدم حجز ويتم تقسيط الباقي على أقساط لمدة 10 سنوات بالفائدة المعمول بها