نائب وزير الاسكان يتفقد مشروعات الصرف بأسوان ضمن مبادرة «حياة كريمة»

أجرى الدكتور سيد اسماعيل، نائب الوزير لشؤون البنية الأساسية، زيارة لمحافظة اسوان، رافقه كل من الدكتور أسامة حمدي، مستشار الوزير لشئون المشروعات والمتابعة، والدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي للجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، ورئيس فريق المتابعة لقطاع المرافق بمكتب الوزير، تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفي اطار ما توليه الدولة من اهتمام لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات الصعيد كأولوية اولى بهدف تحسين الحالة المعيشية لمواطني محافظات الصعيد.

نائب وزير الاسكان يتفقد عددا من مشروعات الصرف

وصرح الدكتور سيد إسماعيل بأن الهدف من الزيارة هو الوقوف على آخر التطورات في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وكذا الاطمئنان على مستوى الخدمات التي تقدم للمواطن في هذا المجال.

وخلال الزيارة التقى وفد وزارة الإسكان باللواء أشرف عطية محافظ أسوان، لاستعراض معدلات التنفيذ بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

حياة كريمة تغطي 175 قرية بالمحافظة

وأوضح نائب وزير الإسكان أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تغطي 175 قرية بالمحافظة، بما يجعلها بالترتيب الثالث في عدد القرى المستهدفة على مستوى محافظات المرحلة الاولى من المبادرة وقد تم التوافق على أهمية استمرار التنسيق بين المحافظة واجهزة الوزارة للانتهاء من تلك المشروعات في إطار البرنامج الزمني المحددة لتنفيذ المبادرة الرئاسية.

وخلال جولة نائب الوزير بالمحافظة قام بزيارة لمقر شركة اسوان لمياه الشرب والصرف الصحي،و لقاء العاملين والقيادات بالشركة، وتفقد مركز خدمة العملاء المطور، والذي تم إنجازه لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين وذلك في إطار ما تقوم به الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بجميع محافظات مصر لخدمة ملايين المواطنين.

واستعرض نائب وزير الإسكان خلال الزيارة نظام العمل بمركز خدمة العملاء، والذي يعتمد على النظم الذكية والتي تسهل التعامل وأداء الخدمة للمواطن بأيسر وأسرع السبل، فضلا عن استعراض المشروعات الجارية بالمحافظة والجاري دخولها الخدمة سواء لإنشاء محطات جديدة أو الارتقاء بالمحطات القائمة، بهدف تحسين الخدمة والتوسع فيها افقيا ورأسيا.

ووجه اسماعيل بأهمية استمرار التعاون في إطار من التفاهم بين أجهزة الوزارة بالمحافظة مع الاهتمام بتفعيل دور الجهاز التنظيمي في المراقبة والتوجيه لتحسين اداء الشركات، وتنفيذ المشروعات مع زيادة الاهتمام لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه وكيفية استخدام الوسائل الموفرة الاستهلاك المياه والتي تقدمها الشركات للمواطنين بسبل ميسرة وفي متناول امكانيات المواطن، فضلا عن الاستمرار في تدريب العاملين بالشركة على أحدث وسائل التشغيل والصيانة وخدمة المواطنين وكيفية ادارة الحلول فضلا عن ادارة المشاكل.

كما طالب نائب الوزير قيادات الأجهزة المختلفة بالقطاع بحسن اختيار شركات المقاولات التي تقوم بتنفيذ المشروعات، مع اعتبار تلك الشركات شركاء تنمية ونجاح وليس كمنافسين.

وخلال مناقشة ما يتعلق بالموقف التنفيذي للمشروعات وجه بتطبيق اسلوب المنافسة بين شركات مياه الشرب والصرف الصحي بحصر المشروعات الجارية وما يتم الانتهاء منه ودخوله الخدمة بنسب مئوية مع وضع قواعد التحفيز والاثابة للعاملين بمختلف مستوياتهم.

وتوجه نائب الوزير لتفقد سير العمل بالمحطات الثلاث للمعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي والمعروفة بكيما 1و2 و3 بطاقة اجمالية 110 آلاف م3/يوم واطمأن على سير العمل بالمحطات الثلاث من خلال الزيارة الميدانية والعرض الفني الذي قدمه مسؤولو الجهاز التنظيمي لمراقبة اداء تلك المحطات.

متابعة مشروعات حياة كريمة

وفي نهاية زيارة المحطة اجتمع الدكتور سيد اسماعيل بالعاملين بالمحطات ومسئولي شركة اسوان لاستعراض آخر ما تم التوصل إليه بشأن محطة بلانة لمعالجة مياه الصرف الصحي ثلاثيا بطاقة إنتاجية 32 ألف م3/يوم حيث يتم تنفيذ التوسعات لها لتصل إلى 92 ألف م3/يوم على مرحلتين والاطمئنان على السيب النهائي للمحطة وفق الاكواد التي يتم اعتمادها من كافة الوزارات المعنية بشؤن البيئة والصحة.