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معرض القاهرة الدولي للكتاب

الهلال الأحمر الفلسطيني: نطالب المجتمع الدولي بحماية مقراتنا وطواقمنا الطبية

كتب:

نرمين عفيفي
01:40 م | السبت 27 يناير 2024
مستشفى الأمل

مستشفى الأمل

استنكر الهلال الأحمر الفلسطيني، حصار الاحتلال الإسرائيلي واستهدافه لمستشفى الأمل ومقراته في خان يونس جنوبي قطاع غزة لليوم السادس على التوالي.

ويواصل الاحتلال قصف محيط مستشفى الأمل بخان يونس جنوبي القطاع ما يهدد سلامة الطواقم الطبية والجرحى والمرضى ونحو 7000 نازح لجأوا إليه.

وطالب الهلال الأحمر الفلسطيني المجتمع الدولي بتوفير الحماية لمقرها وطواقمها الطبية والإسعافية بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

جاء ذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

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بقلم نرمين عفيفي