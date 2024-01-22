الهلال الأحمر الفلسطيني: الوضع في محيط مستشفى «الأمل» بخان يونس خطير جدا

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن الوضع في محيط مستشفى «الأمل»، في خان يونس، جنوب قطاع غزة، لا يزال خطيراً جداً، وسط استمرار القصف الوحشي من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي يحاصر محيط المستشفى.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الاثنين، بأن طواقم الإسعاف تواجه صعوبات كبيرة في الوصول للجرحى، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على محافظة خان يونس.

الهلال الأحمر الفلسطيني: طواقم الإسعاف تواجه صعوبات كبيرة في الوصول للجرحى

وأعربت الجمعية عن قلقها الشديد على الطواقم الطبية في المستشفى التابع للجمعية في خان يونس، إثر انقطاع كامل خدمات الاتصالات والانترنت، وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لحماية طواقمها العاملة في مقر الجمعية ومستشفى الأمل، وآلاف النازحين داخل مقراتها.

معارك خان يونس الأكثر عنفاً منذ أوائل ديسمبر

وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، في تقرير قبل قليل، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يخوض معارك عنيفة في خان يونس، قد تكون الأكثر قوة منذ بدء عمليات التوغل البرية في ديسمبر الماضي، عندما دخلت القوات لأول مرة إلى أجزاء من جنوب غزة.