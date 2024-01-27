استشاري تغذية تحذر: إعادة تسخين الطعام قد يؤدي إلى التسمم

حذرت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية العلاجية، من أضرار إعادة تسخين الطعام، مؤكدة بأنه قد يؤدي إلى تسمم غذائي، مضيفة خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «TeN»، إن إعادة تسخين الطعام مرة أخرى قد يؤدي إلى تكاثر البكتيريا الضارة، التي قد تسبب أعراض مثل الإسهال والقيء والغثيان.

إعادة تسخين الطعام قد تؤدي أيضًا إلى فقدان بعض العناصر الغذائية

وأضافت استشاري التغذية العلاجية أن إعادة تسخين الطعام يؤدي إلى فقدان بعض العناصر الغذائية، مثل البروتينات والفيتامينات، موضحة أنه هناك بعض الأطعمة التي يجب تجنب إعادة تسخينها، مثل اللحوم والدواجن والأسماك والبيض والأرز.

وأكدت استشاري التغذية العلاجية أن أفضل طريقة لتجنب أضرار إعادة تسخين الطعام هي عدم تسخينه أكثر من مرة، وتناوله فورًا بعد طهيه.

التجميد لا يؤثر بشكل كبير على القيمة الغذائية للطعام

وفيما يتعلق بتأثير التجميد على الفوائد الغذائية في الطعام، قالت نهلة عبد الوهاب، إن التجميد لا يٌؤثر بشكل كبير على القيمة الغذائية للطعام، لكنه قد يٌؤدي إلى فقدان بعض الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء، مثل فيتامينات «سي» و«B».

التجميد قد يتسبب أيضًا في تغيير لون وطعم بعض الأطعمة

وأضافت استشاري التغذية العلاجية، أن التجميد قد يتسبب أيضًا في تغيير لون وطعم بعض الأطعمة، مثل الخضروات الورقية، وأن أفضل طريقة للحفاظ على القيمة الغذائية للطعام أثناء التجميد:

- هي تجميد الطعام بسرعة.

- يحفظ في 18 درجة مئوية أو أقل.

-عدم تجميد الطعام أكثر من مرة.

وناشدت نهلة عبد الوهاب المواطنين بضرورة اتباع هذه النصائح لتجنب أضرار إعادة تسخين الطعام وتأثير التجميد على الفوائد الغذائية.