طريقة تنزيل تحديث آيفون iOS 17.3 الجديد.. يحمي من مشكلات أمنية

دائمًا ما تعمل شركة «أبل» الأمريكية على تلافي العيوب والثغرات في أجهزتها، والتي تشكل خطورة على البيانات الشخصية للمستخدمين، أو تشكل صعوبة لهم في التعامل مع الجهاز، ولذلك أصدرت الشركة الأمريكية يوم الإثنين الماضي تحديث آيفون iOS 17.3 الجديد، لافتة إلى أنه يحمي المستخدمين من التورط في مشكلات أمنية.

تحديث آيفون iOS 17.3 الجديد

شددت الشركة الأمريكية «أبل» عبر موقعها الرسمي، على ضرورة تنزيل مستخدمي هواتف آيفون وأجهزة أيباد على تنزيل تحديث آيفون iOS 17.3 الجديد، لافتة إلى أنه تم إيجاد مشكلة أمنية في التحديث القديم قد تؤدي إلى تسريب البيانات الحساسة للمستخدمين وتعريضهم للخطر أو الابتزاز من قِبل المتطفلين ومخترقي الأجهزة الذكية.

وجاء اهتمام «أبل» بإصدار تحديث آيفون iOS 17.3 الجديد لمستخدمي هواتف آيفون وأجهزة أيباد بعد ما تم اكتشاف عيوب في تطبيق «Mail Search»، والذي كان يسمح لتطبيقات الطرف الثالث الوصول إلى معلومات البريد الإلكتروني، وأيضًا مشاكل أخرى خلال تصفح الإنترنت، وذلك عبر متصفح «Safari»، الذي قد يجعل نشاط المستخدمين مرئيًا في الإعدادات.

عدم الكشف عن مشكلات تواجه المستخدمين

وأشارت الشركة الأمريكية إلى أنها لا تكشف عن المشكلات التي تواجه مستخدميها وتعرض بياناتهم الشخصية للخطر إلا بعد إجراء تحقيق وتوفير التحديثات أو الإصدارات اللازمة لمعالجة هذه المشكلات؛ حتى لا يتم استغلال هذه الثغرات والعيوب من قِبل المتطفلين.

كما تم اكتشاف عيوب أخرى في محرك المتصفح «WebKit» الذي يعتمد عليه «Safari»، ما تطلب من شركة «أبل» الإشارة إلى إمكانية استغلال صفحات الويب المصممة بشكل خبيث لاستخراج بصمة المستخدم ضمن التهديدات المحتملة، فضلًا عن مشكلة أخرى أفاد خبراء الأمان بوجودها في «Time Zone» تسمح للمتسللين بمراقبة نظام سجل رقم الهاتف للمستخدمين.

طريقة تنزيل تحديث آيفون iOS 17.3 الجديد

ويمكن لكل مستخدمي هواتف آيفون وأجهزة أيباد تنزيل تحديث آيفون iOS 17.3 الجديد من خلال الانتقال إلى الإعدادات الخاصة بالجهاز، ثم الدخول إلى قائمة «عام»، وتفعيل تحديث آيفون iOS 17.3 الجديد، الذي يدعم «AirPlay» للتلفاز في الفنادق وتحسينات في اكتشاف الأعطال لجميع نماذج «آيفون 14» و«آيفون 15».