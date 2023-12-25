موظف مفصول من «أبل» يكشف سرا خطيرا عن هواتف «آيفون».. لن تصدق

أحد الموظفين السابقين في شركة «أبل» الأمريكية كشف أسرارا متعلقة بصناعة البطارية من شأنها أن تساعد في الحفاظ على بطاريات أيفون وجعلها تعمل لفترة أطول، وهي بالطبع أمور ذكر هذا الموظف السابق أن «أبل» لا تريد للمستخدمين أن يعرفوها أبدا.

حيل خفية تحفظ بطارية «الأيفون»

تايلر مورجان، شاب عمل في المبيعات في شركة «آبل» منذ فترة، وعرف مجموعة من الأسرار يمكن أن تساعد المستخدمين على إطالة عمر بطاريات هواتفهم، إذ قال إنه لا ينبغي على المستخدمين أبدًا شحن هواتفهم بنسبة 100%، وينبغي تعطيل البلوتوث ونشاط الخلفية، وهي تعديلات كثيرة يتجاهلها المستخدمون، بحسب «ديلي ميل».

أبرز نصيحة قالها مورجان هي عدم شحن الجهاز بنسبة 100% وإيصالها 80% فقط لأن البطاريات تتقادم أو تشيخ كيميائيًا عندما تصل باستمرار إلى 100%، لذا يجب الانتقال إلى الإعدادات ثم البطارية واختيار صحة البطارية والشحن وتشغيل ميزة «تحسين الشحن» ووضعه عند حد 80%.

وحث مورجان أيضًا مالكي أجهزة أيفون على إيقاف نشاط التطبيقات في الخلفية قدر المستطاع، هذا يمنع التطبيقات من العمل أثناء عدم استخدامها، ويتم ذلك عن طريق الانتقال إلى الإعدادات واختيار عام ثم تحديث التطبيقات في الخلفية، ستظهر لك قائمة بالتطبيقات التي تعمل في الخلفية والتي يمكن إيقاف تشغيلها.

يقدم مورجان العديد من النصائح الأخرى التي يمكن أن تقلل من معدل استنزاف بطارية أيفون، اقترح إيقاف تشغيل خدمات الموقع للتطبيقات عندما لا تكون قيد الاستخدام، انتقل إلى الإعدادات والخصوصية والأمان ثم التتبع حيث يمكنك رؤية التطبيقات التي طلبت الإذن لتتبعك، يمكنك تشغيل الأذونات أو إيقاف تشغيلها لأي تطبيق في القائمة.

يقترج الشاب الأمريكي أيضًا خفض سطوع الهاتف وإيقاف تشغيل Siri وإيقاف تشغيل Bluetooth إذا لم يُستخدم في الوقت الحالي، كل هذه الأمور من شأنها أن تحافظ على عمر بطاريتك، وبحسب الموظف السابق في أبل، لا تريد الشركة الأمريكية أن يعرف المستخدمين هذه الأمور حتى يظلوا دائما في حاجة إلى تحديث هواتفهم وشراء إصدارات أبل الجديدة.