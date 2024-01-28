«الإفتاء» توضح كفارة يمين الطلاق.. وتحذر من خطأ شائع

يتساءل كثير من الناس عن كفارة يمين الطلاق، لأن عديد منهم يقع في خطأ «الحلفان بالطلاق»، دون قصد وقوع الطلاق بعينه، لذلك التكفير عن يمين الطلاق مهم، حتى لا يقع بين الأزواج، كما أن الشرع الشريف اعتنى بالحياة الزوجية بشكل خاص، إذ قال الله تعالى: «هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ»، وجعل الزوجة سكنًا للزوج، وحفَّها بالمودة والرحمة فيما بينهما: «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ».

كفارة يمين الطلاق

قالت دار الإفتاء المصرية، عن كفارة يمين الطلاق، إنه إذا وقع الشرط الذي حلف عليه الزوج، كمن يقول «لزوجته عليا الطلاق لو فعلتِ كذا تكون طالق»، في هذه الحالة لا يقع طلاق، لكن يجب على الزوج الكفارة، إذا فعلت الزوجة الأمر المٌنهي عنه.

وأوضحت «الإفتاء»، خلال إجابتها عن سؤال أحد المٌتابعين حول كفارة يمين الطلاق، بأنها إطعام عشرة مساكين من أوسط طعام أهل البلد، الذي يسكن فيه الحالف، أو يقوم بكساء عشرة مساكين، ما يُجزئ في الصلاة، أو يقوم بإعتاق رقبة، أو صيام 3 أيام، مُنوهة أن ذلك يكون بالترتيب، فالأولى إطعام عشرة مساكين.

خطأ شائع في كفارة يمين الطلاق

ولفتت «الإفتاء»، إلى أن هناك خطأ شائع يقع فيه الكثير من الناس عند كفارة يمين الطلاق، أن الحالف يصوم 3 أيام مباشرة، رغم أن لديه القدرة على إطعام عشرة مساكين، مؤكدة أن الإطعام مقدم على الصيام، كما جاء في القرآن الكريم.