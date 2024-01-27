القوات المسلحة تشارك بجناح مميز في معرض القاهرة الدولي للكتاب

شاركت القوات المسلحة بجناحها السنوي للمطبوعات والإصدارات التاريخية والعسكرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين لعام 2024، وتستمر فعالياته حتى السادس من فبراير القادم، والذي يأتي في إطار الجهود المبذولة لنشر الوعي والثقافة العسكرية من خلال الكُتب والإصدارات، التي تساهم في معرفة التاريخ العسكري وبطولات العسكرية المصرية عبر مختلف العصور.

ويتضمن جناح القوات المسلحة الذي تشرف على تنفيذه هيئة البحوث العسكرية مجموعة من أبرز الأقسام العسكرية التي تضم العديد من الكُتب والإصدارات والوثائق التاريخية من المخططات والمطبوعات والصور النادرة للشخصيات العسكرية وعدداً من البحوث الاستراتيجية والنشرات العلمية التي تناقش الموضوعات التخصصية التي تهم مختلف فئات المجتمع، بالإضافة إلى عرض مجموعة من الأفلام الوثائقية التي أنتجتها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، كما يحتوي الجناح على شاشات عرض تفاعلية لتوضيح الخدمات والتيسيرات التي تقدمها القوات المسلحة لخدمة القطاع المدني.

والجديد في جناح القوات المسلحة لهذا العام استخدام تقنية الهولوجرام للتعريف بمحتويات الجناح وتجسيد أبرز ملامح الشخصيات العسكرية، بالإضافة إلى وجود قسم بالجناح يتيح للزائرين إمكانية شراء إصدارات ومنتجات رمزية لمختلف الأفرع الرئيسية وهيئات وإدارات القوات المسلحة.

ويفتح جناح القوات المسلحة أبوابه لاستقبال الجماهير والاطلاع على المعروضات طوال مدة المعرض ، كما يقدم إهداءات لرواده عبارة عن سلسلة كتيبات تحكي معارك وبطولات حرب أكتوبر المجيدة، وعدد من الهدايا التذكارية والعينية.