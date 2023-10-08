«الشئون المعنوية» توثق ملحمة النصر ومواجهة العدو بسلسلة وثائقية للأجيال المتعاقبة

نصف قرن من الفرحة والأمل والبهجة، شعر بها كل مصرى منذ يوم العزة والكرامة، اليوم الذى تحدى فيه الجيش المصرى العظيم المستحيل وقهره ببسالة وقوة، وأثبت قدرته على تخطى أصعب اللحظات.

فى السادس من أكتوبر حققت مصر معجزة العبور، ليظل ذلك اليوم خالداً فى وجدان كل مصرى، يحتفل به على مر العصور، ما دفع الشئون المعنوية للقوات المسلحة لمحاولة توثيقه من خلال بعض الأفلام الوثائقية التى تتحدث عن شجاعة وقوة الجيش المصرى فى تحدى الصعاب وعبور القناة واسترجاع الأرض والكرامة.

أفلام ترصد بطولات القوات المسلحة برؤية معاصرة

نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع العديد من الأفلام الوثائقية التى تجسد ملحمة النصر، وكيفية تعامل القوات المسلحة مع جميع المتغيرات فى تلك المرحلة، وطرق مواجهة العدو وتحقيق النصر، باعتبارها قصصاً لن يمحوها الحاضر، ولا يستبدلها المستقبل، ويجب ترسيخها فى أذهان المواطنين، ونشر الوعى الثقافى والوطنى وتعريف الشباب بما قدمه جيل أكتوبر وأبناء القوات المسلحة من بطولات وتضحيات.

«أكتوبر 1973 بعيون صناع النصر .. أكتوبر 73 بعيون إسرائيل.. أكتوبر إرادة مصرية.. حياة شهيد»

«حرب أكتوبر 1973 بعيون صناع النصر.. حرب أكتوبر 73 بعيون إسرائيل.. حرب أكتوبر 73 الخالدة.. الطريق إلى أكتوبر 1973.. أكتوبر إرادة مصرية.. حياة شهيد»، أفلام وثائقية لا تتجاوز مدة كل منها 20 دقيقة، لكنها كانت كفيلة بجعل المشاهد يعيش جميع تفاصيل حرب أكتوبر، ويسترجع ما كان يشعر به كل مصرى إبان الحرب، ويتذوق حلاوة الانتصار، وكواليس كثيرة يرويها المشاركون فى نصر أكتوبر، عبر تلك الأفلام الوثائقية، التى حرصت القوات المسلحة على تقديمها كوثيقة تاريخية للأجيال المتعاقبة.

«حياة شهيد»، فيلم يتحدث عن الشهيد محمد الذى تم اكتشاف رفاته خلال حفر قناة السويس الجديدة عام 2014، وأراد الكاتب محمد عبداللاه، وشهرته محمد ضاحى، تقديم سيرته من خلال كتابة سيناريو الفيلم.

وبنبرة يكسوها الفخر والاعتزاز لما قدمه فى الفيلم، يقول «محمد»: «الفكرة بدأت عام 2014 أثناء حفر قناة السويس الجديدة والعثور على رفات مجند شهيد من أيام نصر أكتوبر، أردت الربط بين نصر أكتوبر وإنجاز حفر القناة، خاصة أن العملين تمّا بأيادٍ مصرية»، هكذا يوضح كاتب السيناريو خلال حديثه لـ«الوطن».

وعن كواليس تصوير «حياة شهيد»، يروى «محمد» أنه تم تخيل واستحضار روح الشهيد، الذى اكتشفت رفاته بعد 41 عاماً من نصر أكتوبر، لتعود للحياة فى عام 2014، وتندهش مما حققه المصريون بعد النصر والعبور.

بعد كتابة السيناريو الخاص بالفيلم الوثائقى، توجه «محمد» على الفور إلى إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة لعرض فكرة العمل الوثائقى: «لما رُحت بالعمل مكتوب للشئون المعنوية رحبوا بالقصة جداً، وبما تحتويه من مغزى وطنى، ثم قام المخرج بالتنسيق مع التليفزيون والشئون المعنوية حتى يوم التصوير»، وفق تعبير الكاتب.

رحب الفنان أشرف زكى بالمشاركة فى الفيلم الوثائقى، حيث جسّد شخصية مكتشف رفات الشهيد، كذلك جسّدت الفنانة الراحلة كريمة مختار دور والدة الشهيد، والفنان أحمد عبدالعزيز جسّد شخصية الشهيد، وفقاً لكاتب السيناريو: «كلهم رحبوا بالمشاركة فى الفيلم كعمل وطنى مهم، وسبحان الله كل حاجة كانت ميسرة»، وفق تعبير الكاتب محمد ضاحى، الذى جسد هو الآخر شخصية أحد مكتشفى رفات الشهيد.

على الرغم من كتابة سيناريو فيلم «حياة شهيد» فإنها لم تأتِ فرصة للكاتب من أجل التواصل مع أسرة الشهيد الحقيقية، موضحاً أن دور الشئون المعنوية كبير للغاية فى نجاح قصة فيلم «حياة شهيد»، حيث وفرت سبل التعاون مع التليفزيون المصرى لنشر الفيلم: «أنا أشكر كل الناس القائمة على العمل، وعلى رأسهم الشئون المعنوية للقوات المسلحة، لأن الفيلم ظهر بشكل يناسب قوة وعظمة وتضحيات الشهداء.. تحيا مصر»، وفق حديث «محمد».

وعن أهمية الأفلام الوثائقية فى مثل هذه المناسبات التاريخية، يوضح «محمد» أن الأجيال الجديدة تحتاج إلى معرفة تاريخ أجدادها، ورؤية البطولات والتضحيات التى قدمت فداءً للوطن، خاصة أن مثل هذه البطولات تزيد حماس الشباب فى الدفاع عن الوطن، كما أن مثل هذه الأفلام تخلّد الذكريات والبطولات المختلفة، ما تسعى إليه دائماً وأبداً القوات المسلحة.