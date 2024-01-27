وزير التجارة الرواندي: مهتمون بالنهوض بمستوى العلاقات التجارية مع مصر

اتفقت السفيرة نيرمين الظواهري، سفيرة مصر لدى رواندا، خلال لقاء مع وزير التجارة والصناعة الرواندي، جان نجابيتسينزي، على تعزيز آليات التواصُل بين «القاهرة» و«كيجالي»؛ لمُتابعة تذليل العقبات أمام تنمية التعاون الاقتصادي بين الجانبين، سعيًا نحو تعزيز حجم التجارة البينية.

وأكّدت السفيرة نيرمين الظواهري، وفق لبيان أصدرته وزارة الخارجية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أهمية استثمار خصوصية العلاقات بين القيادة السياسية بالبلدين؛ لدفع آفاق التعاون التجاري.

وأكّد «نجابيتسينزي»، اهتمامه وقيادات وزارة التجارة برواندا، بالنهوض بمستوى العلاقات التجارية مع مصر.

عدد من المقترحات لتنمية الاستثمارات

وعرض الجانبان، عددًا من المقترحات لتنمية الاستثمارات والتجارة الثُنائية والفرص المتاحة في هذا الإطار، كما شهد اللقاء، تناول سبل دفع التعاون الاقتصادي بين مصر ورواندا.

وأعرب وزير التجارة الرواندي، عن حرص قيادات وزارته على استضافة نظرائهم المصريين؛ للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة على الأرض، وبحث سبل الاستفادة من الخبرات المصرية في المجالات التجارية والصناعية.

وتكتسب العلاقات بين مصر ورواندا، أهمية خاصة لأسباب جيوسياسية لكونهما دولتين من دول حوض نهر النيل، كما يربط الدولتين العديد من القواسم والاهتمامات المشتركة، على الساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عضويتهما في عدد من المنظمات والتجمعات الإقليمية، بينها السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا «الكوميسا»، ومبادرة النيباد، والاتحاد الإفريقي، ومبادرة حوض النيل.