«النقل» تبحث مع رواندا تسيير خطوط ملاحية إلى دول شرق أفريقيا

التقى عدد من المسؤولين في وزارة النقل، دان مونيوزا، سفير جمهورية رواندا بالقاهرة؛ لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات، وفي بداية اللقاء، جرى التأكيد على عمق العلاقات بين البلدين؛ إذ تربطهما أواصل مشتركة ونهر مشترك.

مشروع «القاهرة – كيب تاون»

وأشار بيان صادر عن وزارة النقل إلى مناقشة مشروع «القاهرة – كيب تاون»، إذ أكد تقرير الوزارة، أن الطريق يعتبر أحد المحاور الرئيسية المهمة التي تتبناها منظمة الكوميسا لتنمية حركة التبادل التجاري بين الدول الأفريقية الواقعة على امتداد مساره.

واستعرض الجانبان، سبل تعزيز التعاون البحري مع دول شرق أفريقيا خاصة وأن رواندا دولة حبيسية، والتعاون في مجال التدريب وبناء القدرات وتعزيز التعاون الفني بين البلدين وكذلك العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية التي وقعت عليها كل من مصر ورواندا وغيرها من الدول الأفريقية والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2019.

كما تناولت المباحثات، أوجه التعاون المستقبلي كإمكانية تسيير خطوط ملاحية إلى دول شرق أفريقيا لفتح أسواق جديدة وزيادة حجم التبادل التجاري مع هذه الدول، إذ يعتمد على مواني كل من مومباسا في كينيا وزنزيبار بتنزانيا وأيضا إمكانية إنشاء منطقة لوجيستية في رواندا لتخزين البضائع لدعم الصادرات المصرية.

تفاصيل أطول محور بري في أفريقيا

- الطريق يعد أطول محور بري في أفريقيا

- يمر بـ9 دول أفريقية

- يبلغ إجمالي طوله 10 آلاف و228 كيلومترا

- يهدف إلى تنشيط حركة التجارة بين الدول الأفريقية وبعضها

- يأتي ضمن خطط ممرات الربط مع دول الجوار

- يصل طول الطريق في مصر إلى 1155 كيلومترا

- تعزيز جهود الدول الأفريقية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

- يهدف إلى زيادة معدلات تدفقات التجارة والاستثمار البيني

- يستهدف الارتقاء بمستوى معيشة المواطن الأفريقي

- الطريق أحد المشروعات التنموية التي تعمل مصر على تنفيذها