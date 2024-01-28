«خبرة 150 سنة أبا عن جد».. قرية بالدقهلية يعمل جميع سكانها في بيع الأواني الفخارية

لأكثر من 150 عاما، امتهن أهالي قرية «برقين» بيع الأواني الفخارية، وتوارثت المهنة الأجيال، حيث تباع الأواني الفخارية المختلفة «القلل المصرية، الطواجن، الأكواب» وغيرها.

بيع الفخار في قرية برقين بالدقهلية

«مهنة الآباء والأجداد» هكذا بدأت الحاجة عزيزة لـ«الوطن»، حيث تروي بداية العمل في تلك المهنة التي ورثتها عن والدها ووالدتها، فهي مهنة اعتاد أهالي تلك القرية العمل بها، بعد أن كانوا في البداية يعملون على صناعتها فقط.

ذكريات مع أواني الفخار

راحت «عزيزة» تحكي عن ذكريات كثيرة لكل قطعة من الأواني الفخارية، فلم تخلو منازل القرية يوما من القطع المصنوعة من الفخار: «بلاص المش، كان فيه الخير كله أحلى جبنة قديمة وفطير وعسل ولمة العيلة، وزير المياه أنصف مياه تتشرب منه والعيال تروح وتجي عليه».

ولازال البعض يقبل على شراء الأواني الفخارية من قرية برقين بمحافظة الدقهلية، إذ يتوافد المواطنون من مختلف القرى والمدن المجاورة لشراء الأواني الفخارية من قرية برقين، وفقا لكلمات الحاج حمدي صاحب الـ51 عاما بائع أواني فخارية لـ«الوطن»: «أحلي طواجن لحمة وبامية وغيرها، وفنجان القهوة من الفخار يختلف 1000 مرة عن اللي بيتشرب في الأواني الحديثة».