صناعة الفخار.. أقدم مهنة للسهل الممتنع في قطاع غزة (فيديو)

عرض برنامج «صباح جديد»، الذي يقدمه محمد جاد وشيرين غسان، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، تقريراً تلفزيونياً عن صناعة الفخار في قطاع غزة، والتي تُعد من أقدم الصناعات في المناطق الفلسطينية.

جاء في التقرير الذي أذاعته فضائية «القاهرة الإخبارية»، اليوم الخميس: «من بعيد قد تبدو هذه الحركات سهلة لكنها حذرة ودقيقة، وأشبه توصيف لها هي أنها مهنة السهل الممتنع، إنها مهنة صناعة الفخار».

وتابع التقرير: «واحدة من أقدم المهن في التاريخ، تنتج أواني استخدمها الإنسان القديم كما الحديث، توارثتها بعض العائلات الغزاوية، ولم تكترث بمنافسة الخامات الأخرى أو حتى الألوان».

واستطرد التقرير: «تمسك بها حرفيوها، كما تمسك المستهلكون بها، الفخار صحي لأي إنسان يتعامل به، سواء في الأكل والشرب».

واستطرد: «أشكال مختلفة لاستخدامات متعددة عاشت معها صناعة الفخار، حافظت على شكلها التقليدي البكر، ولون طينها الذي نطق بها تراب الأرض، كما عكست تمسك أصحابها بالوطن، فما بين تنقية الطين وقصه وتشكيله ورصه للتجفيف مراحل مختلفة تمر بها صناعة الفخار، تحتاج إلى جهد بدني وصبر كبير حتى تخرج الآنية بشكله الأخير».