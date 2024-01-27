ملامح جميلة وإطلالة مميزة خطفت بها عارضة الأزياء الأوكرانية كارولينا شينو الأضواء، بعد مشاركتها في مسابقة ملكة جمال اليابان وحصولها على اللقب، الأمر الذي أثار حالة من الجدل حولها، لتطال لجنة الحكام انتقادات حول اختيارها، الأمر الذي أثار حالة من التساؤلات حول ذلك، لتنقل قناة «المشهد» تفاصيل القصة كاملة ويمكن استعراضها في التقرير التالي..

أوكرانية تثير الجدل بعد فوزها بلقب ملكة جمال اليابان.. ما السبب؟

فستان أحمر طويل ظهرت به الأوكرانية «كارولين» وتاج يزين رأسها، لحظة إعلانها فائزة في مسابقة ملكة جمال اليابان، ليكون الأمر غير منصف من وجهة نظر اليابانيين، لاختيارها الفائزة على رغم من كونها ذات أصول أوروبية، فكيف تفوز بمسابقة يابانية؟

علقت عارضة الأزياء، صاحبة الـ26 عامًا، على تلك الواقعة، أنها عاشت في مدينة ناغوريا اليابانية، منذ أن كان عمرها 5 أعوام فقط، الأمر الذي جعلها تتقن اللغة اليابانية بطلاقة، إلا أن ذلك لم يمنعها من مواجهة الكثير من الصعوبات التي واجهتها لقبولها كمواطنة يابانية بسبب شكلها.