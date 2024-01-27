رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

أوكرانية تثير الجدل بعد فوزها بلقب ملكة جمال اليابان.. ما السبب؟

كتب:

عبير خالد
09:58 م | السبت 27 يناير 2024
ملكة جمال اليابان

ملكة جمال اليابان

ملامح جميلة وإطلالة مميزة خطفت بها عارضة الأزياء الأوكرانية كارولينا شينو الأضواء، بعد مشاركتها في مسابقة ملكة جمال اليابان وحصولها على اللقب، الأمر الذي أثار حالة من الجدل حولها، لتطال لجنة الحكام انتقادات حول اختيارها، الأمر الذي أثار حالة من التساؤلات حول ذلك، لتنقل قناة «المشهد» تفاصيل القصة كاملة ويمكن استعراضها في التقرير التالي..

أوكرانية تثير الجدل بعد فوزها بلقب ملكة جمال اليابان.. ما السبب؟

فستان أحمر طويل ظهرت به الأوكرانية «كارولين» وتاج يزين رأسها، لحظة إعلانها فائزة في مسابقة ملكة جمال اليابان، ليكون الأمر غير منصف من وجهة نظر اليابانيين، لاختيارها الفائزة على رغم من كونها ذات أصول أوروبية، فكيف تفوز بمسابقة يابانية؟

علقت عارضة الأزياء، صاحبة الـ26 عامًا، على تلك الواقعة، أنها عاشت في مدينة ناغوريا اليابانية، منذ أن كان عمرها 5 أعوام فقط، الأمر الذي جعلها تتقن اللغة اليابانية بطلاقة، إلا أن ذلك لم يمنعها من مواجهة الكثير من الصعوبات التي واجهتها لقبولها كمواطنة يابانية بسبب شكلها.

اقرأ المزيد:

"هندية" تمثل اليابان في مسابقة ملكة جمال الكون

غزة ملكة جمال العالم 2023

الغردقة تستضيف تصفيات مسابقة ملكة جمال بلجيكا بمشاركة 32 فتاة

من هي جوليانا مورهاوس؟.. أول امرأة متزوجة تحصد لقب ملكة جمال أمريكا
بقلم عبير خالد