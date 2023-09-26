من هي جوليانا مورهاوس؟.. أول امرأة متزوجة تحصد لقب ملكة جمال أمريكا

تضع معظم مسابقات ملكات الجمال، عددا من القواعد الصارمة، ومن بينها أن لا تكون المتسابقة متزوجة، وعلى غير المألوف قررت «جوليانا» وهي سيدة متزوجة، أن تغير التقاليد المعروفة عن المسابقة وشاركت بالفعل، لتكون بذلك أول امرأة متزوجة تحصد لقب ملكة جمال الولايات المتحدة.

شاركت سيدة متزوجة لأول مرة في مسابقة ملكة الجمال الولايات المتحدة الأمريكية، المقامة في منطقة رينو بولاية «نيفادا» 2023، وكانت المنافسة تجمع بين أكثر من 50 متسابقة آخرى، بينهن سيدات ذات بشرة سمراء، بحسب ما ذكره موقع «insider».

من هي أول امرأة متزوجة تحصد لقب ملكة جمال أمريكا؟

فيما يلي تستعرض «هن» أهم المعلومات عن جوليانا مورهاوس، أول مرأة تحصل على لقب ملكة جمال الولايات المتحدة:

تبلغ من العمر 32 عامًا، وتخرجت فى كلية تشارلستون في تخصص الاتصالات.

في الوقت الحالي تستعد «مورهاوس» للحصول على العديد من الدرجات العلمية المختلفة منها الماجستير في علم اللاهوت، واستشارات الصحة العقلية، بالإضافة إلى عملها كمدرسة مجتمعية لمرض الزهايمر.

تعتبر جوليانا مورهاوس، أول امرأة متزوجة تشارك في مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية.

استطاعت «جوليانا» أن تحفر اسمها في تاريخ مسابقة ملكة جمال أمريكا، وذلك عن طريق تغييرها للشروط التقليدية والمنتشرة عن المنافسة، والتي تجبر المشاركات على أن يكن عازبات.

حلم «جوليانا» الأمريكية أصبح حقيقة

أوضحت جوليانا مورهاوس، أن الحصول على لقب ملكة جمال أمريكا، كان حلم يراودها منذ سنوات، كما أنها رغبت في الزواج أيضا، لذا فإن تحقيق الأمرين معا كان أمرا غير متوقع، ووفقا لها قالت: «كنت أرغب في الزواج، وفي الوقت نفسه حصد لقب ملكة جمال الولايات المتحدة، ولكن لم اعتقد يوما أنني سأتمكن من تحقيق الأمرين معا في نفس الوقت».

وذكرت «جوليانا» أنها تشعر بالفخر، كونها أول امرأة تدخل تاريخ مسابقة ملكة الجمال، وهي متزوجة، بحسب ما قالته: «لم أكن أوافق على أن تكون المتسابقات عازبات، واعتبرت ذلك هجوما على الحياة الزوجية وحرية المنافسة، وطالبت بفتح الباب أمام أي سيدة ترغب في المشاركة وهي ليست عزباء، واعتقد أن ذلك يناسب ثقافتنا بشكل كبير».