دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، قذيفة من نظام إطلاق الصواريخ المتعددة «أوراجان» فوق مقاطعة بيلجورود جنوب غرب روسيا على الحدود مع أوكرانيا، في هجوم وصفته وزرارة الدفاع الروسية بـ«الإرهابي».

وفي وقت سابق من اليوم، وعبر منصة إكس، قال النائب الأول للممثل الروسي الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، إن «كييف» ارتكبت خطأ فادحا بتفويت فرصة التوصل إلى اتفاق سلام في مارس وأبريل من العام قبل الماضي 2022، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال في وقت سابق من اليوم، إن أتباع «الجلادين» النازيين، وفق لتعبيره، محكومون بالهلاك، مشيرا خلال حفل افتتاح النصب التذكاري لضحايا الإبادة الجماعية النازية في الاتحاد السوفييتي خلال الحرب العالمية الثانية، إلى أن «موسكو» ستبذل كل ما في وسعها لقمع «النازية» والقضاء عليها بالكامل.

كما أكد الرئيس الروسي، أن النازية هُزمت في عام 1945 ولم يتم استئصالها، حسبما ذكرت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.