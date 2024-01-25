أوكرانيا تعلن إسقاط 11 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا ليلا كتب: شريف سليمان 09:38 ص | الخميس 25 يناير 2024 طائرات مسيرة أعلنت أوكرانيا إسقاط 11 من 14 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال الليل، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: طائرات مسيرة تستهدف القنصلية الأمريكية في أربيل روسيا تعلن مقتل 280 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 6 طائرات مسيرة القاهرة الإخبارية: طائرات إسرائيلية مسيرة تستهدف عدة مناطق في بيت لاهيا «القاهرة الإخبارية»: الجيش السوري يسقط 8 طائرات مسيرة طائرات مسيرة تستهدف سفينة لنقل البضائع في البحر الأحمر «موسكو»: إسقاط 5 طائرات أوكرانية و31 مسيرة خلال 24 ساعة طائرات مسيرة مسيرات أوكرانيا روسيا بقلم شريف سليمان