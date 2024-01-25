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أوكرانيا تعلن إسقاط 11 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا ليلا

كتب:

شريف سليمان
09:38 ص | الخميس 25 يناير 2024
طائرات مسيرة

طائرات مسيرة

أعلنت أوكرانيا إسقاط 11 من 14 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال الليل، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

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بقلم شريف سليمان