«التنسيقية» تهنئ منتخب مصر لكرة اليد بعد حصوله على كأس بطولة أمم إفريقيا

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، منتخب مصر لكرة اليد، على الفوز بكأس أمم إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، والثالثة على التوالي، والتأهل لأولمبياد باريس 2024، بعد أداء متميز ومشرف على مدار البطولة.

وأضافت «التنسيقية» في بيان، أنّها تتمنى التوفيق لمنتخب مصر لكرة اليد، في أولمبياد باريس 2024، ولكل المنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب.

وكان المنتخب المصري لكرة اليد، قد فاز على نظيره الجزائري، بنتيجة 29 - 21، في المباراة التي أقيمت على صالة ستاد القاهرة الدولي، مساء السبت، في نهائي كأس أمم إفريقيا 2024.