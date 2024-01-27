عضو التنسيقية في مائدة مستديرة عن ثورة 25 يناير: غيرت تفكيرنا وحياتنا

قال شريف الرفاعي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن ثورة 25 يناير كان لها تأثير هائل على حياتي وعلى تفاعلي السياسي، مضيفاً أن ثورة 25 يناير كان لها تأثير عميق على حياته الشخصية والسياسية، حيث أصبحت قراراته واختياراته المستقبلية تتأثر بهذا الحدث التاريخي.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

جاء ذلك خلال مشاركته في مائدة مستديرة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان «ذكرى ثورة يناير.. حوار بين أجيال»، بمناسبة مرور 13 عام على ثورة 25 يناير.

وأضاف الرفاعي، أنه كطفل في ذلك الوقت، شعر بالفضول والرغبة في معرفة ما يحدث في بلاده، وقرر التواصل مع الدائرة المقربة منه (عائلته) للاستفسار عن الأحداث والتطورات السياسية، ومن هنا بدأت رحلته للتعرف على المفاهيم السياسية والنظام السياسي، وهو ما دفعه لدراسة العلوم السياسية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وأشار الرفاعي إلى أنه بفضل تلك الثورة، انضم إلى حزب سياسي واستمر في دراسة العلوم السياسية، وشارك في ثورة 30 يونيو، مما أثر بشكل كبير في شكل حياته ومساره السياسي.

حوار بين الأجيال

وأعرب الرفاعي عن امتنانه الكبير لثورة 25 يناير، التي ساهمت في توسيع آفاقه وتشكيل رؤيته السياسية، ودعمته في الانخراط الفعال في الحياة السياسية المصرية.

‏أدار الحوار خلال المائدة المستديرة، النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في المائدة كلًا من النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الناشطة السياسية أسماء محفوظ، عماد رؤوف عضو التنسيقية، مارك مجدي عضو التنسيقية، سميرة الشريف، عضو التنسيقية، شريف الرفاعي، عضو التنسيقية.