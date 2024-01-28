4 آيات قرآنية مذهلة لتخفيف التوتر وعلاج الاكتئاب.. جربها يوميا

القران الكريم يبعث السكينة والآمان في القلوب، فهو علاج فعال لكثير من المشاكل، لذا يحرص المسلم على اللجوء إليه دومًا، فقد ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، الذي جاء على النحو التالي: «أعاني من القلق فهل توجد أيات في القرآن الكريم لعلاج ذلك الأمر أم لا؟».

4 آيات قرآنية مذهلة لتخفيف التوتر

ورد الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية على يوتيوب، أن القرآن الكريم كتابًا مقدسًا يحمل الكثير من الحلول، للأمور الدنيوية التي يجد المسلم صعوبة في التعامل معها، فهو شفاء للروح، يكسب النفس طمأنينة وراحة، فقد أوصانا خير الأنام محمد صلى الله عليه، بالسير على نهجه واتباع أوامره والبعد عن نواهيه.

كما نصح بقراءة آخر 4 آيات من سورة الكهف، فهي تكسب النفس طمأنينة وراحة، وتشعره بالهدوء والسكينة، ويمكن بجانب هذه الأيات الأخيرة، الاستعانة بالمعوذتين، والصلاة على خير الخلق محمد صل الله عليه الله عليه وسلم، فهذه الأمور من شانها أن تساهم في راحة البال وهدوء النفس والسكينة.

سورة تبارك لتهدئه النفس

ليشير المستشار العلمي المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، أن قراءة سورة تبارك خيارًا مثاليًا لتهدئة النفس، إذ إنها تكسب النفس طمأنينة وسكينة، تجعل المسلم في معية الله حتى يستيقظ.

أدعية لتهدئة النفس

وذكر الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن النبي محمد صل الله عليه وسلم، أوصانا منها «اللهم إني عبدك، وابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فيّ حكمك، عدل فيّ قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سمّيت به نفسك، أو أنزلته في كتابك أو علّمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همّي وغمّي، إلا أذهب الله همّه وغمّه، وأبدله مكانه فرحا».