دار الإفتاء المصرية تعلن موعد بداية شهر رجب رسميا.. عاجل

أعلنت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»، أن غدا الجمعة الموافق 12 يناير 2024 هو المتمم لشهر جمادى الأخرى 1445 هجريا، وأن يوم السبت الموافق 13 من شهر يناير 2024 هو أول أيام شهر رجب لعام 1445 هجريا.

استطلاع هلال شهر رجب

وكانت دار الإفتاء المصرية قد استطلعت هلال شهر رجب لعام 1445 هجريا، بعد غروب شمس اليوم الخميس التاسع والعشرين من شهر جمادى الآخرة لعام 1445 هجريا، الموافق الحادي عشر من شهر يناير لعام 2024 ميلاديًّا.

فضل شهر رجب

ووفق دار الإفتاء فإن رجب يعد من الأشهر الحرم التي ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم، حيث قال تعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾.

وحول أسماء الأشهر الحرم فقد ورد في السنة النبوية أنها شهور: ذو القَعدة، وذو الحِجة، والمُحَرَّم، ورَجَب، وذلك وفقاُ للحديث النبوي الشريف، حيث روى الإمامان البخاري ومسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ؛ ثَلاَثٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِى بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ».

رحلة الإسراء والمعراج

كما شهد شهر رجب وفق المشهور من أقوال العلماء، بوقوع رحلة الإسراء والمعراج، والتي أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها من المسد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء السابعة، وتشكل تلك الليلة قدسية هامة عند المصريين، الذين يحرصون على إحيائها بالصلاة والصوم والدعاء.