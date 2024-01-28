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معرض القاهرة الدولي للكتاب

سفينة محملة بـ50 ألف طن فوسفات تغادر ميناء سفاجا في طريقها إلى الصين

كتب:

كريم روماني
10:01 ص | الأحد 28 يناير 2024
جانب من التداول - صورة أرشيفية

جانب من التداول - صورة أرشيفية

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أنَّ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 9 سفن، إذ تمّ تداول 64 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و1033 شاحنة و70 سيارة، وشملت حركة الواردات 4 آلاف طن بضائع، و637 شاحنة و59 سيارة فيما شملت حركة الصادرات و60 ألف طن بضائع، و396 شاحنة و11 سيارة.

ميناء سفاجا

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمل ومغادرة السفينة «SPAR ARIES» وعلى متنها 50 ألف طن فوسفات تصدير إلى الصين والسفينتين دليلة  والحرية 2 بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية 1 ودليلة.

وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس، كما تمّ تداول 4 آلاف و120 طن بضائع و377 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» للسفن الأربع وهي أور، إيلة، كوين نفرتيتي وبريدج، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1570 راكب بموانيها.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.