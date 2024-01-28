3 منح جديدة من مركز رعاية الموهوبين في جامعة بنها.. اعرف التفاصيل

أعلن مركز رعاية الموهوبين والمبدعين بجامعة بنها إطلاق 3 منح جديدة لطلاب الجامعة الموهوبين في مجالات الرسم و التصوير الكاريكاتير، وأتاح المركز رابطا إلكترونيا للتسجيل ولمعرفة مواعيد المدربين.

منحة تدريب الرسم والبورتريه

وأوضحت الدكتور منى نصر، مدير مركز رعاية الموهوبين والمبدعين في جامعة بنها، أن المنحة الأولى موجهه للطلاب في مجال الرسم، وتهدف إلى تطوير مواهب الطلاب وتعليم أساسيات الرسم والتصوير بالأسلوب العلمي الدقيق تحت عنوان «أساسيات الرسم والبورتريه»، حيث يقدم التدريب الفنان ممدوح ياسر بمركز رعاية الموهوبين والمبدعين بمبنى المدرجات بالدور الثانى جامعة بنها فرع العبور.

وأشارت مدير مركز رعاية الموهوبين والمبدعين إلى أن مواعيد المنحة مرتين أسبوعيا 3 ساعات من الشرح النظري والتدريب العملي، بواقع 8 مرات، مشيرة إلى أن المنحة مجانية تماما لطلاب جامعة بنها، وللاشتراك يجب التسجيل على الرابط من هنا.

وأضافت، أن الخطة التدريبية للمنحة تتضمن تعليم أساسيات الرسم والتعريف بمبادئ رسم النسب الصحيحة للوجه، وكذلك مبادئ رسم الوجه من الطبيعة، وطرق نقل الوجه من صور والتدريب على الرسم والتظليل بالقلم الرصاص، والتدريب على الرسم والتظليل بالفحم والمشروع والمعرض.

منحة تصوير الفيديو وصناعة المحتوى

وأوضحت مدير مركز رعاية الموهوبين لـ«الوطن»، أن المنحة الثانية المقدمة للطلاب بفرع الجامعة بالعبور هي منحة تصوير الفيديو وصناعة المحتوى، ويقوم بالتدريب الدكتور عمرو الشيخة المخرج بالهيئة الوطنية للإعلام، بمقر مركز رعاية الموهوبين والمبدعين بمبنى المدرجات بالدور الثاني، جامعة بنها فرع العبور، وتكون مرتين أسبوعيا، بواقع 3 ساعات من الشرح النظري والتدريب العملي، مشيرة إلى أن المنحة مجانية تماما لطلاب جامعة بنها والتسجيل عبر الرابط من هنا.

وأضاف، أن الخطة التدريبة لمنحة التصوير الفوتوغرافي تتضمن محتوى ورشة أساسيات التصوير الفوتوجرافي ومبادئ التصوير الفوتوغرافي، ومفهوم التصوير الفوتوغرافي، وتاريخ التصوير، وأنواع الكاميرات، ومعرفة أجزاء الكاميرا، وكيفية وصول الضوء إلى الكاميرا، وكيفية شراء ذاكرة الكاميرا، والحامل الثلاثي، والريموت والفلاتر، وكيفية اختيار الكاميرا، وأنواع العدسات، وكيفية اختيار العدسات، وكيفية الاعتناء بالكاميرا، وأخطاء التصوير الشائعة عملي، وتعلم كيفية استخدام برنامج «لايت روم» الخاص بالمصورين.

منحة رسم الكاريكاتير

وأشارت مدير مركز رعاية الموهوبين والمبدعين إلى أن المنحة الثالثة منحة لفن رسم الكاريكاتير، ويقوم بالتدريب فيها هدير عادل عاطف مدرية فن الكاريكاتير، مشيرة إلى أنه للتسجيل في المنحة المجانية عبر الرابط من هنا.

ملتقى إبداع لكليات التربية النوعية

في نفس السياق، تفقد الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب المدن الجامعية ببنها، للاطمئنان على إقامة وفود الجامعات المشاركة بملتقى إبداع الخامس لكليات التربية النوعية على مستوى الجامعات المصرية.

وأعرب «سمير» عن سعادته البالغة بتنظيم الجامعة ملتقى إبداع الخامس لكليات التربية النوعية على مستوى الجامعات المصرية ، موجهًا الشكر لجميع الجامعات المشاركة متمنيا النجاح والتوفيق لفعاليات الملتقى الذي تشارك فيه 10 جامعات مصرية، مشيرا أن الملتقي يسعي الي بناء شخصية الطلاب المشاركين وصقل مهارات التواصل والعمل الجماعي وتنمية مواهبهم الإبداعية في المجالات المختلفة وتعزيز روح المنافسة والتفاعل الإيجابي بينهم.