«جامعة بنها»: حريصون على تنمية مواهب الطلاب وإعداد أجيال من المبتكرين

نظمت جامعة بنها بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب حفل ختام الأنشطة الطلابية والرياضية بمشاركة عمداء ووكلاء الكليات.

دعم الأنشطة الطلابية

وأكدت جامعة بنها في بيان لها، دعم الأنشطة الطلابية وتشجيع الطلاب على تنمية مواهبهم بهدف إعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات.

ممارسة الأنشطة الطلابية

ووجهت الجامعة رسالة للطلاب لتحفيزهم على ممارسة الأنشطة الطلابية بكل صورها، مشددة على تميزهم ومواهبهم المختلفة وخاصة الطلاب من ذوى الهمم الذين يثبتون دوماً أنهم قادرون وباختلاف، داعية الطلاب إلى ضرورة المشاركة في الأنشطة لتنمية مواهبهم وإذكاء روح المنافسة فيما بينهم.

تحقيق التفوق الدراسي

من جانبه قال الدكتور تامر سمير، في بيان له إن مشاركة الطلاب في الأنشطة تلعب دورًا فعالًا في بناء شخصيتهم، وتساعدهم على تحقيق التفوق الدراسي، وتفتح المسارات الإبداعية أمامهم سواء العلمية أو الفنية أو الثقافية، التي تسعى الجامعة من خلالها إلى تغيير طرق تفكير الطلاب وتطبيقها في الحياة اليومية، بما يساهم في إعداد كوادر شابة موهوبة ومبتكرة.

وفى نهاية الحفل جرى تكريم المتميزين في الأنشطة الرياضية سواء الفردية والجماعية بالإضافة إلى المتميزين فى الأنشطة الرياضية من الطلاب من ذوى الهمم.

فى نفس السياق كرم الدكتور تامر سمير عدد من الطلاب المتميزين بالمراكز الأولى في الأنشطة الطلابية منها النشاط الثقافي، ومسابقة القرآن الكريم ومسابقة الأحاديث النبوية، والإنشاد الديني، والمراسل التلفزيوني، والشعر والقصة القصيرة والمقال، والراوية، والدوري الثقافي، بالإضافة إلى تكريم الطالب المثالي على مستوى الجامعة.