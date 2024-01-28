طلب إحاطة أمام النواب للاستفادة من الأصول غير المستغلة بشركات قطاع الأعمال

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب تشكيل لجنة وزارية من مختلف الوزارات المعنية وعدد من كبار الاقتصاديين وأساتذة المالية والمحاسبة والتكاليف بالجامعات المصرية لأجراء حصر حقيقي لجميع الأصول بصفة عامة والأراضي داخل جميع شركات قطاع الأعمال العام، مؤكًداً أنَّ الأراضي والأصول غير المستغلة داخل جميع الشركات التابعة لقطاع الاعمال العام تسهم في إنعاش الاقتصاد الوطني وسداد ديون الشركات الخاسرة التابعة لهذا القطاع وتحويلها لشركات رابحة.

طلب إحاطة لوزير قطاع الأعمال العام

وطالب «زين الدين» في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنف جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام طرح جميع الحقائق بالمعلومات والمستندات من الحكومة أمام البرلمان عن جميع الأراضي والأصول غير المستغلة داخل جميع الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام مع بيان قيمتها الدفترية وقيمتها السوقية حاليا.

استدعاء وزير قطاع الأعمال العام إلى البرلمان

كما طالب النائب بحضور الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام إلى البرلمان لاستعراض خطط وبرامج وسياسات الحكومة للاستفادة القصوى من هذه الأراضي والأصول غير المستغل.