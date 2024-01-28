«الزراعة»: المحاصيل الشتوية تتأثر سلبا بانخفاض الحرارة (فيديو)

قال الدكتور محمد علي فهيم مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات تغير المناخ في الوزارة إنَّ المحاصيل الزراعية مثلها مثل أي كائن حي تتأثر بالحرارة المرتفعة أو المنخفضة، موضحا أنَّ معظم المحاصيل الزراعية الموجودة هي محاصيل شتوية بطبيعتها، وبالتالي هي محاصيل تتحمل انخفاض الحرارة، ولكنها تتأثر إذا انخفضت الحرارة عن حد معين.

طبقة رقيقة من الثلج قد تسبب مشكلة كبيرة للنباتات

وأضاف مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات تغير المناخ في الوزارة أن خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى» أننا الآن على مشارف الثلث الأخير من شهر طوبة، وانخفاض الحرارة المتوقع هذا الأسبوع المتوقع أن تصل لـ4 درجات و5 درجات و6 درجات، وهي مرحلة خطرة جدا بسبب تشكل ما يسمى بالصقيع، وهو طبقة رقيقة جدا من الثلج من الممكن أن تتكون دقائق على أسطح النباتات وقد تسبب مشكلة كبيرة.

على المزارعين ضرورة ري المحاصيل الزراعية يوم الثلاثاء بشكل سريع

ووصى مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات تغير المناخ في الوزارة، المزارعين بضرورة ري المحاصيل الزراعية يوم الثلاثاء بشكل سريع، سواء بالغمر أو التنقيط، خصوصا لو كانت الأرض جافة، وهذا قبل سقوط الأمطار في المناطق المتوقع بها سقوط الأمطار، مثل كفر الشيخ ودمياط وجنوب بورسعيد وشمال البحيرة والدقهلية.