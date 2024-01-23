أستاذ دراسات بيئية: التغيرات المناخية تقلل من عمر الإنسان 6 أشهر

قال الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس، إن المتوسط العالمي لعمر الإنسان زاد من 1960 حتى 2020 بحوالي 12 عاما بفضل الرعاية الطبية المتقدمة والمتطورة على مستوى العالم، موضحًا أن إحدى الدراسات الأخيرة تشير إلى انخفاض معدل المتوسط العمري بنحو 6 أشهر بسبب التغيرات الشديدة في درجات الحرارة مع السيول والأمطار والبرد القارس.

12 ألف ظاهرة مناخية متطرفة بالفترة الأخيرة

وأضاف «سمعان»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين محمد عبده وهالة الحملاوي وبسنت الحسيني، المُذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن التغيرات الجوية أحدثت انخفاضًا في عمر الإنسان بشكل عام، مشيرًا إلى أن بيانات منظمة الصحة العالمية خلال الفترة الآخرة تشير إلى حدوث ما يقرب من 12 ألف كارثة بفعل الظواهر المتطرفة الناتجة من التغير المناخي.

تأثير التغيرات المناخية على الإنسان

وتابع أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس، أن التغيرات المناخية تسببت في وفاة ما يقرب من 2 مليون إنسان على مستوى العالم.