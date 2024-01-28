شكري: الممارسات الإسرائيلية دون رادع في غزة توسع دائرة الصراع

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن السماح باستمرار هذه الممارسات الإسرائيلية دون رادع في غزة، والسماح للحكومة الإسرائيلية للاستمرار بضرب عرض الحائط بكل الحقوق والواجبات التي يفرضها القانون الدولي والقرارات الأممية على نحو يجعلنا مستمرون في اتساع دائرة الصراع لمختلف الجبهات والغرق في دوامة العنف والعنف المقابل والإبقاء على مصائر المنطقة وشعوبها وأجيالها المقبلة والعالم بأسره رهينة في أيدي المتطرفين رعاة الحروب والعنف والدمار.

وأضاف شكري، خلال مؤتمر صحفي يعقده الآن مع نظيره السعودي، أنه يجب أن تظهر إرادة دولية سريعة وحاسمة لدفع الجميع لوقف العنف والحرب والسماح بإدخال كافة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن وآخرها قرار 27/20 بما في ذلك السماح للمنصات الأممية لنشر المعدات و الأفراد اللازمين داخل قطاع غزة، لإنشاء آلية لتسهيل دخول المساعدات، وأن يتبع ذلك إعلاء أصوات العقل والحكمة والسلام الحقيقي، الذي يقود لحل الدولتين ويضع المنطقة على مسار السلام والتعاون الحقيقي بما فيه مصلحة شعوبها ويحرم المتطرفين نظرية استمرار العنف والحروب ويحمي الأجيال الحالية والمستقبلية من آثار ذلك وتبعاته المدمرة التي تطال الجميع ولا تستثني أحد بالعالم.