شكري: نطالب بالوقف الفوري والشامل لإطلاق النار في غزة

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنه ناقش اليوم مع نظيره السعودي عددا من الموضوعات ذات الأهمية الملحة، وعلى رأسها مستجدات الوضع في قطاع غزة والقضية الفلسطينية، كما سبق التأكيد مرارا، سواء منفردين أو من خلال الجامعة العربية أو القمة العربية الإسلامية الأخيرة، المطالبة بالوقف الفوري والشامل لإطلاق النار في غزة.

ودعا شكري، خلال مؤتمر صحفي يعقده الآن مع نظيره السعودي، المجتمع الدولي بكافة أطرافه بالتحلي بالقدر الكافي من المسؤولية والإرادة لتحقيق هذا الهدف والتعامل مع الأوضاع الإنسانية الفادحة، ووقف الحصار والإبادة الجماعية والعقاب الجماعي والتجويع والتهجير القسري لسكان قطاع غزة، حيث أن استمرار الأزمة وإطالة أمدها يضع المجتمع الدولي أمام مفترق طريق جوهري.