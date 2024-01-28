«القاهرة الإخبارية»: 1.5 مليون نازح يعيشون داخل الخيام في رفح الفلسطينية

قال بشير جبر مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من رفح الفلسطينية، إنّ الطائرات الإسرائيلية تحلق بكثافة في أجواء غزة ورفح، حيث تشن غارات عنيفة وكثيفة في محافظة خان يونس.

وأضاف جبر، في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الآليات العسكرية الإسرائيلية مستمرة في التوغل في قلب أحياء مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة، حيث تطلق الرصاص والقذائف المدفعية تجاه كل ما يتحرك في محافظة خان يونس.

وتابع: «لا تزال عملية نزوح المواطنين من المناطق التي تتعرض للقصف في محافظة خان يونس باتجاه محافظة رفح، والأوضاع الإنسانية هنا في رفح صعبة للغاية، في ظل هذا العدد الكبير من المواطنين النازحين الذين يتوجهون إلى مدينة رفح، وهناك مليونًا ونصف مليون نازح يعيشون في خيام بمحافظة رفح، وهذه المحافظة هي أصغر محافظات قطاع غزة، والخيام منصوبة بداخل الأراضي الزراعية وأراضٍ نائية، بجانب سوء الأحوال الجوية التي زادت الوضع الإنساني سوءًا».