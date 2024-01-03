بمفرده بعد اعتقال والده.. الطفل «وسيم» يسير من غزة إلى رفح الفلسطينية ليغسل كليته

جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تمارس بحق الشعب الفلسطيني في اليوم الـ89 للحرب والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بحسب ما أكدت الكاتبة الصحفية هنا عليوة، كاشفة عن أن ما يصل ويوثق عبر وسائل الإعلام هو جزء ضئيل جدا من هذه الجرائم التي تجري ممارستها على مدار الساعة على مرأى ومسمع من العالم أجمع.

مسن فقد قدمه بعد تعذيبه في سجون الاحتلال

قصص كثيرة مأساوية لأسر فلسطينية تعاني من ويلات العدوان الغاشم الذي يستهدف المدنيين العزل، وفقا لـ«عليوة» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج «مساء DMC»، عبر قناة «DMC»، مشيرة إلى أنها خلال تجولها اليوم بأحد المستشفيات في رفح الفلسطينية شاهدت رجلا من كبار السن تجاوز الـ60 عاما بترت إحدى قدميه بعد تعرضه للتعذيب والتنكيل دون سبب بسجون الاحتلال قبل الإفراج عنه قبل يومين.

طفل يسير بمفرده من غزة إلى رفح ليغسل كليته

قصة أخرى أكثر صعوبة لطفل مصاب بالفشل الكلوي نزح برفقة والده مشيا على الأقدام إلى رفح الفلسطينية، بعد خروج كل المستشفيات عن العمل، باستثناء مستشفى رفح فكان أمله الوحيد للغسيل الكلوي، بحسب ما ذكرت الصحفية الفلسطينية، لافتة إلى أن هذا لم يكن كل ما واجهه الطفل وسيم مهرم، 10 سنوات، إذ اعتُقل والده واضطر الطفل لإكمال طريقه بمفرده إلى رفح رغم مرضه.