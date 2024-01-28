تدريب على صناعة الجبن الدمياطي.. وكشف على أمراض الثدي للسيدات بالشرقية

أنهت قافلة جامعة الزقازيق الطبية التنموية الشاملة اليوم أعمالها، بالكشف على 390 حالة من أهالي قرية شلشلمون بمركز منيا القمح بالشرقية، في العديد من التخصصات الطبية.

بدأت العيادات باستقبال الحالات منذ الصباح الباكر، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث انطلقت القافلة تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي، رئيس الجامعة، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع محافظة الشرقية ممثلة في مديريتي الصحة والطب البيطري.

الكشف على أمراض الثدي للسيدات

رافق القافلة أساتذة وأطباء كلية الطب البشري، وجرى الكشف على 390 حالة، وتحويل 3 حالات إلى مستشفيات جامعة الزقازيق، كما شملت حملة للكشف عن أمراض الثدي عند السيدات.

ندوة عن صناعة الجبن الدمياطي

كما عقدت كلية التكنولوجيا والتنمية ندوة حول كيفية صناعة الجبن الدمياطي والزبادي، فضلًا عن كشف كلية التمريض عن أمراض الضغط.

وأكد رئيس جامعة الزقازيق أن إطلاق القوافل الطبية التوعوية، يأتي في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، واستكمالًا لدور الجامعة ومسؤولياتها في خدمة المجتمع المصري والبيئة المحيطة، ووصول الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية إلى أهالى المناطق الأكثر احتياجًا، في ضوء المسؤولية المجتمعية للجامعة، وتنفيذ خطتها التي من أهم أولوياتها، تحسين مؤشرات الخدمة الطبية، وتقديم خدمات علاجية متميزة.

ندوات توعوية ضمن القافلة

وأشارت الدكتورة جيهان يسري إلى أن القافلة قدمت برامج توعوية في عدة مجالات، إذ ألقى أطباء طب الأسرة ندوة توعوية عن الاكتشاف المبكر لأمراض الثدي، كما أرسلت مديرية الصحة سيارة تنظيم الأسرة، وكشف الفريق المرافق لها على سيدات القرية، وصرف وسائل تنظيم الأسرة بالمجان.