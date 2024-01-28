«التضامن» تطلق قافلة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل» في قنا

أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، قافلة وزارة التضامن الاجتماعي «بالوعي مصر بتتغير للأفضل» في قرى ومراكز محافظة قنا، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة.

التضامن

تنطلق القافلة في مراكز «قنا وقوص ونجع حمادي»، بالتعاون مع وزارة الصحة وبنك ناصر الاجتماعي، وعدد من الجمعيات الأهلية والشركاء من المحليات بهدف إيصال الخدمات للمناطق الأولى بالرعاية.

وتضمنت القافلة، عددا من الخدمات والأنشطة التنموية والاجتماعية، حيث استقبل فريق برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» المواطنين وتلقي الشكاوى الخاصة بالبرنامج، وتوفير خدمات الفحص والاستعلام الفوري عن التظلمات، عبر قواعد البيانات المميكنة القائمة مع الفريق.

وتوجيه المواطنين للإجراءات المطلوبة، والتدخل الفوري في عدد من الحالات لمساعدتها، كذلك الإجابة عن التساؤلات بشأن معايير الاستفادة والشروط الواجب توافرها، والالتزام بالمشروطية التعليمية والصحية، كما عقد برنامج «لا أمية مع تكافل»، امتحانات لمحو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وكذلك استقبال طلبات المواطنين الراغبين في محو الأمية.

وزارة التضامن

ومن خلال محور التمكين الاقتصادي استقبلت القافلة المواطنين، إذ جرى توعيتهم ببرامج الوزارة والمهن والحرف التي يمكن التأهيل عليها عبر الأسر المنتجة والمشروعات المتناهية الصغر وبرنامج فرصة، والتأكيد على قيمة العمل ومواجهة الفقر متعدد الأبعاد وفرص التدريب المتاحة وآليات الحصول على أدوات الإنتاج والقروض، حيث عرف بنك ناصر الاجتماعي ببرنامج مستورة وفاتحة خير، وتلقي طلبات الراغبين في الحصول على مشروعات متناهية الصغر، سواء خدمية أو تجارية.

هذا وسلمت وزيرة التضامن الاجتماعي عدد من مشروعات التمكين الاقتصادي لعدد من الأهالي بمراكز محافظة قنا، هذا بالإضافة إلى مساعدة الأسر الأولى بالرعاية بتجهيز للعرائس ضمن مبادرات الوزارة للحماية الاجتماعية.

كما وقعت مديرية الصحة بقنا من خلال القافلة الطبية، الكشف على المواطنين في عدد من التخصصات الطبية من الأطفال والباطنة والرمد والنساء، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة، إضافة إلى توفير الدواء، ومعمل تحاليل متكامل، ويجري تقديم الخدمة مجانا بالكامل للمواطنين.

وجرى نشر التوعية بخدمات التأهيل لذوي الإعاقة بين الحضور من خلال حملة «هنوصلك» لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة ومساعدة المستفيدين من ذوي الإعاقة، في خدمات الاستعلام، وتسجيل طلباتهم في الحصول على أطراف صناعية، وأجهزة تعويضية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية لتأهيلهم ودمجهم في المجتمع، هذا وجرى تسليم مجموعة من الأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة من كراسي متحركة وسماعات للأذن.

كما تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ قنا، مقر الإدخال الإلكتروني للاستمارات، وإطلاق آليات المتابعة ومراجعة شاشات الرصد وتحليل الطلبات إلكترونيا، وأرسلت الوزيرة رسائل للأسر التي تقدمت باستمارات للحملة بالمحافظات السابقة، إلا وهي البحيرة والشرقية والفيوم، حيث تشمل الرسالة اسم المستفيدة، ورقم استمارتها على النظام، والخدمات التي تم تحديدها من المستفيدين في القوافل، وتشمل أيضا اسم الرائدة الاجتماعية بقريتها لمساعدتها في التواصل مع الوزارة، ورقم الخط الساخن للوزارة 16439، للتواصل المباشر مع الوزارة للمتابعة علي موقف الطلبات.

وضمن فعاليات القافلة، نفذ برنامج التربية الإيجابية وبرنامج تنمية الطفولة المبكرة، ورش توعوية للأهالي، حول دور الحضانات وأهمية إلحاق الأبناء بدور الحضانة، كذلك أهمية المشاركة بين الوالدين في تربية الأبناء، خاصة لما لهذه المرحلة من أهمية ودور أساسي في بناء الإنسان، وتكوين جوانب شخصيته، كما تم التوعية بخدمات مكاتب الاستشارات الأسرية وبرنامج مودة في ترسيخ مفاهيم الكيان الأسري الناجح.

وعلى هامش القافلة، تم إقامة منطقة لتنمية الطفولة المبكرة ودعوة الجمعيات الأهلية المحورية العاملة بمجال تنمية الطفولة وإنشاء حضانات وعرض نماذج للحضانات وطرق وأساليب تنمية مهارات الأطفال وذلك بهدف تأسيس حضانات بالمراكز واستهداف الأسر، ومن خلال جمعية تواصل تم تقديم عرض مسرحي باستخدام الفن كتوعية بأهم القضايا.