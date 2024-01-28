وزيرة التضامن تكرم الطلاب المتفوقين من مؤسستي أحمد جبرة ودار الرحمة بقنا

كرمت الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، طلاب مؤسستي أحمد جبرة ودار الرحمة المشاركين في مسابقات الروبوت والبرمجة الدولية والحاصلين على مراكز في مسابقات السوفت وير والبرمجة التابعة للاتحاد الأفروآسيوي للابتكار والتكنولوجيا المؤهلة للمنافسة في التصفيات الدولية، والتي منها سيتم تصعيد الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى للمشاركة في النهائيات الدولية للبرمجة المنعقدة بالمملكة الأردنية.

دعم ومساندة الشباب

ومن جانبه أكد محافظ قنا ضرورة الدعم والمساندة للشباب والنشء لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم، وحثهم على العمل والإنجاز في كل المجالات، والحرص على تقديم الخدمات التدريبية والتأهيلية والرعاية اللازمة لتمكينهم من المشاركة بفاعلية لخدمة وبناء المجتمع، مشيدا بدور المركز في تنمية المهارات والخيال الإبداعي لدى الطلاب من خلال التجارب العملية المتنوعة التي يتم تنفيذها خلال فترة الدراسة مع تسهيل فهم المصطلحات الجديدة.

دعم محافظ قنا

كما أشادت رندا محمد البركاوي مديرة مركز تكنو ستيم، بالدعم المستمر الذي يقدمه محافظ قنا لأبنائه الطلبة وهو ما يدفعنا لبذل أقصى مجهود لصناعة طفل مميز، كما أننا وفرنا البيئة المناسبة لأبنائنا الطلبة وذلك لبناء جيل واعي واعد يواجه تحديات القرن الواحد والعشرين، مما يرفع من شأن مصرنا الحبيبة ويضعها في مصاف الدول المتقدمة بثروتها النادرة من عقول شبابها.

وحرص محافظ قنا على تبادل الأحاديث التحفيزية مع الأطفال وحثهم لبذل مزيد من الجهد والتركيز في مجالات الدراسة التكنولوجية، متمنيا لهم إحراز مراكز متقدمة في المسابقات التي يشاركون بها، مؤكدا أن التنوع في تدريس علوم التكنولوجيا يساهم بشكل كبير في تنمية المهارات والخيال الإبداعي لدى الطلاب من خلال التجارب العملية المتنوعة التي يتم تنفيذها خلال فترة الدراسة، تماشيا مع خطة الدولة نحو تطبيق التحول الرقمي.

وزيرة التضامن تكرم المركز

وفي نهاية اللقاء كرمت وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ قنا، المهندسة رندا محمد البركاوي مديرة مركز تكنو ستيم، والمهندس محمود صادق المسؤول عن تدريب الأطفال، والدكتورة سلمى محمد القاضي لجهودهم المبذولة للنهوض بمستوى الأطفال.