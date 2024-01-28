«بحوث الصحراء» وجامعة الملك سلمان يتعاونان في مجال التقنيات الرقمية

أجرى فريق برئاسة الدكتور عبدالغني الجندي، عميد كلية الزراعات الصحراوية، بجامعة الملك سلمان الدولية، والدكتور إبراهيم أبو السعد، بكلية الزراعات الصحراوية، والدكتور عمرو خيري، أستاذ باحث بمركز بحوث الصحراء، والدكتور إيهاب زغلول، رئيس محطة جنوب سيناء التابع لمركز بحوث الصحراء، والدكتور أحمد زاهر، بمعهد بحوث الهندسة الزراعية، بمركز البحوث الزراعية، دراسة بحثية لحساب الاستهلاك المائي لأشجار الزيتون باستخدام جهاز «Sapflow»، لتطبيقها بمحافظة جنوب سيناء، وذلك لتنفيذ خطط الدولة بإدخال منظومة الري الذكي بمشروعات مصر القومية لاستصلاح واستزراع 4 ملايين فدان، وقد جرى تقدير الاستهلاك المائي الفعلي لإدارة المنظومة، التي تسهم في زيادة الإنتاجية وتعظيم إنتاجية وحدة المياه.

جاء ذلك، تنفيذًا لتوجهيات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتعزيز التعاون مع المؤسسات والمراكز البحثية العلمية للاستفادة من مخرجات البحوث التطبيقية، وتحت رعاية الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، بالتعاون بين مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وجامعة الملك سلمان الدولية، وبتمويل من أكاديمية البحث العلمي.

تنظيم دورات تدريبية لطلاب كلية الزراعات الصحراوية

وأكّد عميد كلية الزراعات الصحراوية، أنّه من منطلق دور الجامعة لكونها من الجيل الرابع في خدمة المجتمع، سوف تقوم الجامعة ومركز بحوث الصحراء بتنظيم دورات تدريبية لطلاب كلية الزراعات الصحراوية، وخريجي المدارس الفنية الزراعية بمحافظة جنوب سيناء، والتجمعات التنموية والمزارعين بها؛ لتحسين وتطوير منظومة الري بمزارعهم، ومن بعد تعمم على مستوى الجمهورية.