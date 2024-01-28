مهدي النمر: حملة وقف تمويل «الأونروا» تهدف للتغطية على حكم «العدل الدولية»

قال الكاتب الصحفي مهدي النمر، إنّ تعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، يقصد من وراءه توجيه الاتهام لمنظومة الأمم المتحدة، في الوقت الذي تخرج فيه محكمة العدل الدولية باتهامات واضحة ضد الاحتلال الإسرائيلي، تسببت في صدمة لدى الرأي العام في كثير من الدول الغربية.

وأضاف «النمر»، خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أنّ جانبا من هذه الاتهامات عمل منسق، والطريقة التي تبرر بها الدول مواقفها تتناقض مع المبدأ الأساسي لسيادة القانون، وما يدعون بالحضارة الغربية.

جانب إعلامي ودعائي

وأشار إلى أن هناك جانبًا إعلاميًا ودعائيًا، بهدف التغطية على تداعيات حكم محكمة العدل الدولية، وإشغال الرأي العام الغربي بالاتهامات الموجهة للأونروا؛ لكي تبرر في المستقبل باتخاذ خطوات أخرى، والذهاب إلى التشكيك في مصداقية وأهلية باقي منظمات الأمم المتحدة.

واشنطن تقود هذه التحركات

وتابع: «واشنطن تقود هذه التحركات، كما أن هناك جوانب أخرى للمسألة، منها الجانب أنه إذا كان العدوان الدائر وحرب الإبادة في غزة تستهدف ليس تحرير الأسرى ولا القضاء على قدرات حماس، ولكن تعمل وفقا لمبدأ الأرض المحروقة من أجل إخلاء القطاع وتهجير الفلسطينيين، ودور الأونروا هي عرقلة هذا الهدف».