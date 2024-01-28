وزير الآثار يبحث مع السفير القطري بالقاهرة سبل تعزيز التعاون السياحي

قالت وزارة السياحة والآثار إن أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، استقبل اليوم، السفير طارق علي فرج الأنصاري، سفير دولة قطر بالقاهرة، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة والآثار، بما يساهم في الدفع قُدماً نحو آفاق أرحب من التعاون المُثمر بين البلدين.

واضافت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، أنه تم، خلال اللقاء، بحث آليات التعاون بين البلدين في مجال الاستثمار السياحي في مصر ولا سيما الفندقي، ومكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، واسترداد الآثار المسروقة والمهربة بطريقة غير شرعية خارج البلاد، والتدريب وتبادل الخبرات في مجال المتاحف والترميم وأعمال الحفائر الأثرية.

دفع حركة السفر والسياحة بين البلدين

وأشارت الوزارة إلى أن اللقاء تناول أيضاً استعراض ومتابعة نتائج الزيارة الأخيرة التي قام بها الوزير في ديسمبر الماضي إلى الدوحة للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ26 للمجلس الوزاري العربي للسياحة، حيث تمت مناقشة سبل تفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات الثنائية التي عقدها الوزير على هامش هذه الزيارة مع كل من رئيس السياحة في قطر، والرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، ورئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، والرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، حيث كان من أبرز النتائج الترحيب بالتعاون المستقبلي في عدد من الملفات ومن بينها دفع حركة السفر والسياحة بين البلدين بما يساهم في زيادة حجم الحركة السياحية الوافدة لمصر من قطر، بالإضافة إلى ملف الاستثمار السياحي ولاسيما الفندقي.

ومن جهته نوه أحمد عيسي وزير السياحة والآثار إلى حوافز الاستثمار الفندقي التي وافق عليها مجلس الوزراء المصري مؤخراً لحث وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار السياحي في مصر.

ومن جانبه، أعرب سفير دولة قطر بالقاهرة عن تقديره لهذا اللقاء وأهميته، مثمناً على تطور العلاقات التي تشهدها مصر وقطر في مجالات عدة، ومؤكداً على حرص بلاده على تعزيز مزيد من التعاون ولاسيما في مجال السياحة والآثار وخاصة في ضوء ما تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية في مختلف قطاعاتها.

وأشاد السفير بالعاصمة الإدارية الجديدة وحجم الإنجاز والفرص الاستثمارية الكبيرة الموجودة بها وهو ما يعكس التطور والحداثة التي تشهدها الدولة المصرية.

كما تم مناقشة مقترح تنظيم زيارة لبعض المسئولين في قطر إلى مصر لعقد اجتماعات ومباحثات عمل لزيادة آوجه التعاون بين البلدين في ملفات التعاون المشترك، ووجه الوزير، الدعوة، للدكتور سعد بن علي الخرجي رئيس السياحة في قطر، لزيارة مصر.