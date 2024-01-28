أستاذ «اجتماع سياسي»: «تل أبيب» كتبت التاريخ وفقا للرؤى الصهيونية الهادفة للسيطرة على العالم

أكدت د. هدى زكريا، أستاذ علم الاجتماع السياسى، أنّ إسرائيل كتبت التاريخ وفقاً للرؤية الصهيونية للسيطرة على العالم، فالهولوكوست استهدف 50 ألفاً من يهود ألمانيا وليس 6 ملايين كما تدّعى الرواية الإسرائيلية، وكراهية «بلفور» ليهود أوروبا ورغبته فى التخلص منهم سبب وعده لهم بإقامة وطن فى فلسطين.

وقالت «زكريا»، خلال حوارها لـ«الوطن»، إن إسرائيل تستهدف قيام دويلة بأفريقيا، وإن الفلسطينيين يتعرضون لخطة تهجير ممنهجة من أراضيهم لصالح التوسع الاستيطانى، فما يحدث بغزة هو هولوكوست يفوق روايتهم عن الهولوكوست، وهو إبادة جماعية حقيقية.. وإلى نص الحوار:

فى ذكرى الهولوكوست.. كيف تتابعين ما يحدث فى غزة؟

- ما يحدث فى غزة إبادة جماعية حقيقية تفوق روايات الإسرائيليين عن الهولوكوست، فمن المتعارف عليه أن الحركة الصهيونية قامت على تعزيز الشعور بـ«المظلومية»، كما تعمدوا تزييف الأحداث والوقائع وحرصوا على كتابة تاريخ العالم أجمع وفقاً للرؤية الصهيونية.

وإسرائيل لديها معتقد راسخ بأن السيطرة على التاريخ وذاكرة الشعوب تمنحهم السيطرة على الأرض، وهذه السيطرة مثَّلت الأداة التى مكَّنت الاحتلال من الاستيلاء على أرض فلسطين التاريخية، بعد أن غزت السردية الإسرائيلية عن أرض الميعاد، باستخدام مصطلح «دياسبورا» أو الشتات، وبأنهم شُرِّدوا من أرضهم منذ أكثر من 2000 عام أركان العالم أجمع.

هل هناك أسباب حقيقية للهولوكوست؟

- يهود أوروبا عمدوا، كعادة اليهود، إلى السيطرة على الاقتصاد، وهو ما دفعهم إلى إقراض الفلاحين الفقراء فى أوروبا بفوائد كبيرة، ما نتج عنه فقدان المزارعين أراضيهم وممتلكاتهم لعدم تمكنهم من سداد الديون العالية نتيجة الفوائد المرتفعة من المرابين اليهود، ما جعلهم فى مرمى استهداف الشعوب الأوروبية، وفقاً لرواية المؤلف الإنجليزى الشهير شكسبير «تاجر البندقية».

كما أن الطبقة البورجوازية الصاعدة بعد الثورة الصناعية شعرت بخطر اليهود على التجارة والصناعة، وهو ما دفعهم لحصارهم والتخلص منهم، خاصة مع تزايد الازدراء الدينى من مسيحيى أوروبا لليهود، الأمر الذى عزَّز الرغبة فى التخلص من اليهود وغرسهم كشوكة فى ظهر العرب.

هل استهدف الهولوكوست 6 ملايين يهودى كما تدّعى الرواية الإسرائيلية؟

- وعد بلفور الذى بموجبه بدأت هجرة اليهود لفلسطين لإقامة وطن قومى، قال عنه جمال عبدالناصر: وعد من لا يملك لمن لا يستحق، كما أن كراهية هتلر لليهود وعداوته الشديدة لهم نتجت عن معاصرته لجرائمهم، وهو ما ولّد لديه الرغبة فى التخلص من 50 ألف يهودى بالقتل والحرق وليس 6 ملايين كما تدّعى الرواية الإسرائيلية، إذ إن تعدادهم لم يتخطّ وقتها 4 ملايين يهودى، لكن المبالغة فى السردية الإسرائيلية تجنى ثمارها تل أبيب فى صورة تعويض سنوى من ألمانيا لكل مواطن يعيش فى إسرائيل، كونهم يكذبون بصدق، ويروّجون للأساطير بكل مصادر المعرفة باعتبارها الطريقة المثلى لكسب المعركة دون الحاجة للعنف.

حديثى عن المبالغة فى «الهولوكوست» كاد يتسبب فى سجنى داخل الولايات المتحدة الأمريكية

هل تسبب حديثك عن المبالغة فى «الهولوكوست» فى مشاكل شخصية؟

- تحول «الهولوكوست» والحديث عنه والتشكيك فى روايته إلى تهمة جاهزة لأصحاب الفكر، ومنهم المفكر الفرنسى المسلم روجيه جارودى الذى وصف الهولوكوست بالمبالغة فتعرّض للسجن، كما تعرضت لموقف مشابه فى الولايات المتحدة بعد أن طلبت منى صحفية يهودية كتابة رأيى عن الهولوكوست، وكدت أرسل لها رأيى قبل أن يصلنى تحذير أن الأمر يستهدف محاكمتى بتهمة معاداة السامية عام 2005، وبعد حديثى لفضائية مصرية شهيرة عن الهولوكوست، تم نشر صورى على موقع إسرائيلى بعد المداخلة بـ4 ساعات، وتصنيفى كمعادية للحركة الصهيونية.

مساعى إسرائيل

أرض فلسطين التاريخية ليست نهاية المطاف، فهناك رغبة إسرائيلية لتدشين دويلة إسرائيلية ناحية كينيا ومنابع النيل، كشف عنها فيلم تسجيلى على قناة «هستورى»، حيث صور وجود مئات الآلاف من اليهود فى حاجة لوطن، لتكون هناك إسرائيل شمالية وأخرى جنوبية على غرار باكستان الغربية وباكستان الشرقية، باعتبارها الدول الوحيدة فى العالم التى تقوم على أساس دينى، وهو أمر بالغ الخطورة يتم التخطيط له على المدى البعيد ويجب الانتباه له.