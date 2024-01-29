الأمانة تفتح أبواب الرزق لـ3 طلاب جامعيين بالمنوفية يعملون في توصيل الطلبات

قصة كفاح جديدة يسطرها 3 شباب داخل محافظة المنوفية، بعدما قرروا النزول إلى الشارع وتوصيل الطلبات إلى المنازل على الدراجة النارية، دون النظر إلى كونهم ما زالوا يدرسون في الجامعات، وبسبب أمانتهم وسعيهم إلى الرزق الحلال اكتسبوا شهرة كبيرة بين أهالي مدينة تلا.

بدايتهم في العمل

يقول عمر الجمال المقيم بقرية «طبلوها»، طالب بكلية الآداب، إنهم بعد الوصول إلى مرحلة الجامعة قرروا العمل لتغطية مصاريف دراستهم، ومن هنا جاءت فكرة التوصيل الطلبات للمنازل بالدراجة البخارية، ونزلوا إلى الشارع ليخبروا الأهالي بعملهم وتوزيع أرقام هواتفهم المحمولة، وبعد ذلك أصبح لهم مكتب لاستقبال الطلب وإرسال أحد الشباب إلى توصيله.

أسعار الطلبات وطموحهم

«بنوصل أي طلب داخل مدينة تلا بـ 10 جنيهات بس»، هكذا يقول محمد ناصف الطالب بكلية الحقوق، إذ وضعوا تسعيرة محددة لأي طلب داخل المدينة، بينما الطلبات في القرى المجاورة تزيد حسب المسافة المقطوعة، بالإضافة إلى استقبالهم مكالمات من محافظات أخرى لتوصيل طلبات لهم، وكلما زادت المسافة زاد سعر التوصيل.

«نفسنا نعمل أبليكشن لينا يوصلنا بالناس بسهولة»، هكذا يتحدث قاسم العبد الطالب بكلية التجارة، عن سعيهم إلى تطوير مكتبهم وإقامة تطبيق أبليكشن لتوصيل الطلبات بسهولة، كما أن عددهم الآن 7 أشخاص ويسعوا إلى تكبير نشاطهم ليصل إلى جميع أنحاء المحافظة، وكذا المحافظات الأخرى في المستقبل.