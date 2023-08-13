فريال العدوي.. قصة كفاح في قيادة النقل الثقيل والشاحنات (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «فريال العدوي.. قصة كفاح في قيادة النقل الثقيل والشاحنات».

سائقة نقل ثقيل

رحلةٌ من الكفاح على مدى 50 عاما بذلت فيها السيدة فريال العدوي أقصى ما لديها من جهد وطاقة حتى تلبي احتياجاتها من خلال عملها كسائقة نقل ثقيل مع توصيل البضائع وغيرها من خلال الشاحنات، صاحبة قصة الكفاح السيدة فريال خليل العدوي المولودة في محافظة الشرقية عام 1951م قامت خالتها بتربيتها في منطقة شبرا مصر بالقاهرة، ولم تستكمل تعليمها وتزوجت مبكرا عندما كان عمرها 12 عاما.

أسفرت تلك الزيجة عن إنجاب طفل يحتاج إلى رعاية ومصاريف

انفصلت عن زوجها بعد 4 سنوات، وأسفرت تلك الزيجة عن إنجاب طفل يحتاج إلى رعاية ومصاريف، كما تحتاج هي إلى مصاريف تسد بها حاجتها وتغنيها عن السؤال، قرار حاسم اتخذته السيدة فريال العدوي للانتصار على كل التحديات وتعلمت قيادة السيارات واستخرجت رخصة نقل ثقيل، وعلى مدار 50 عاما، فقد واصلت الكفاح والعمل اليومي وتعمل على سيارة نقل ثقسيل تنقل عن طريقها البضائع من المواني إلى مناطق متفرقة داخل مصر وخارجها مثل ليبيا وغيرها.