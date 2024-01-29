دعاء صلاة الفجر بصوت الشيخ أحمد فرحات.. «ردده الآن واغتنم فوائده»

دعاء صلاة الفجر، من الأدعية التي يحرص المسلم على تردديها في صلاة الفجر، فالأدعية تعد من العبادات التي أوصنا الله عز وجل بها في مواضع كثيرة من القرآن، منها قوله تعالى «وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ»، وفي هذا الصدد تقدم «الوطن» خلال السطور التالية دعاء صلاة الفجر.

دعاء صلاة الفجر

وعن دعاء صلاة الفجر قالت دار الإفتاء المصرية: «في صلاة الفجر رتبوا أمنياتكم وأفيضوا بها إلى مالك المُلك يستجب بإذن الله لكم»، وردد الشيخ أحمد فرحات الدعاء في صلاة الفجر بمسجد الحسين قائلا: «اللّهم اهدِنا فيمَن هَديْت، وعافِنا فيمَن عافيْت، وتَوَلَّنا فيمَن تَوَلَّيْت، وبارِك لَنا فيما أَعْطَيْت، وقِنا واصْرِف عَنَّا شَرَّ ما قَضَيت، إنك تَقضي ولا يُقضى عَليك، انَّهُ لا يَذِّلُّ مَن والَيت وَلا يَعِزُّ من عادَيت تَبارَكْتَ رَبَّنا وَتَعالَيْت، فَلَكَ الحَمدُ يا الله عَلى ما قَضَيْت، وَلَكَ الشُّكرُ عَلى ما أَنْعَمتَ بِهِ عَلَينا وَأَوْلَيت، نَستَغفِرُكَ رَبَّنا ونَتوبُ إليك».

ربَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اللّهم بفضلك اجمع بين قلوب المؤمنين، ووحد بين صفوف المسلمين، واجعل الكلمة العليا لأمة سيد العالمين، اللّهم خذل عنا ولا تخذلنا، اللهم أنصرنا ولا تنصر علينا، اللّهم استُرنا ولا تفضحنا، اللهم أكرمنا ولا تهينا، اللّهم كن لنا ولا تكن علينا، اللّهم إدفع عنا ولا تدفعنا، اللّهم فرج كروبنا، اللّهم أصلح أحوالنا، اللهم وسع أرزاقنا، اللّهم اشفنا من جميع أمراضنا، اللّهم امنا في أوطاننا، واحفظنا فيما بين أدينا وما خلفنا.

اللّهم بنصرك أيد المؤمنين، وثبت أقدام المجاهدين برًا وبحرًا يا رب العالمين، اللّهم إنك بالمؤمنين رؤف رحيم، وصلِّ اللّهم وسلِّم وبارك على سَيِّدِنا مُحمَّدٍ في الأوَّلين، وبارك عَليهِ في الآخِرين، وصلِّ وسلِّم وبارك عليهِ في كلٍ وقتٍ وكلٍ حين، وفي المَلأِ الأَعلى الى يومِ الدِّين.

أدعية صلاة الفجر

واستكمالا للحديث عن دعاء صلاة الفجر، نشرت دار الإفتاء المصرية العديد من الأدعية، التي تردد في صلاة الفجر من بينها:

ـ في فجر هذا اليوم نسائلك يا رب أن ترزقنا بعد الضيق فرج وأن تجعل لنا من كل هم مخرجا.

ـ يا رب في فجر هذا اليوم أجرنا من موت الغفلة ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا.

ـ يا رب مع فجر هذا اليوم نسألك رزق واسع ويقينا صادق وقلبا خاشع وعلم نافع وعمل صالح متقبلا.

- يا رب لا تحرمنا من خير الفجر وأعنا على قيامه.