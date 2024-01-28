أستاذ نقد أدبي: ثورة 30 يونيو دافعت عن الهوية المصرية

قال الدكتور هيثم الحاج علي، أستاذ النقد الأدبي والرئيس الأسبق للهيئة المصرية العامة للكتاب، إن واحدا من العوامل المهمة في ثورة 30 يونيو أن هناك إحساسا بمحاولة لسحب الهوية المصرية من المجتمع بما فيها الدين، لكن هي محاولة للدفاع عن شكل الهوية.

وأضاف «علي»، خلال استضافته ببرنامج الشاهد، المذاع على قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، أن الدين بحضوره المعتدل عنصر مهم عند المصريين منذ بداية التاريخ وواحد من أركان الدولة المصرية القديمة، وأي محاولة لزحزحته عن هذه الخانة في ظنه أنها محاولة خارجية بالأساس.

تعميق الهوية المصرية القديمة

وأشار إلى أن القصص في كتب نجيب محفوظ كانت تعمق الهوية المصرية القديمة، مردفا: «إذا كنا نتحدث عن أن القومية المصرية بدأ الإحساس بها مع اختيار زعماء الأزهر لمحمد علي ثم ما فعله في الجيش المصري في اعتماده على المصريين لأول مرة بعد 1811 ثم تتنامى المسألة القومية المصرية».

وواصل: «لكن وقت كتابة نجيب محفوظ عن مصر القديمة كان يتوازى مع الدعوة لنقل الخلافة الإسلامية لمصر، وكأن نجيب يوجه بالإشارة إلى أن هناك جذور أخرى للهوية المصرية يجب التركيز عليها ليس فقط المكون الإسلامي أو العربي».