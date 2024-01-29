هيثم الحاج علي لـ«الشاهد»: مصر صبغت الحضارات المختلفة برؤيتها وأعادت إنتاجها

أكّد الدكتور هيثم الحاج علي، الرئيس الأسبق للهيئة المصرية العامة للكتاب، أنّ الحضارة المصريّة، صبغت الحضارات المختلفة برؤيتها وأعادت إنتاجها.

وأضاف «عبد الله»، خلال حواره مع برنامج «الشاهد» الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر فضائية «إكسترا نيوز»: أن مصر أقدم مربع في التاريخ باعتبارها الدولة الوحيدة التي احتفظت بحدودها».

وتابع: «في موكب المومياوات اللحظة الذي جرى فيها تنوير المسلة الموجودة في ميدان التحرير، وشاع النور على كل ما حولها، هي دي الحضارة المصرية تمتص كل ما حولها وتجمعه وتصبغه برؤيتها وتعيد إنتاجه لتنور الفضاء كله، هي دي الشخصية المصرية، علي مدار التاريخ».

برنامج «الشاهد»

وانطلقت حلقات الموسم الخامس من برنامج «الشاهد» تحت عنوان «التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي»، ويذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة «إكسترا نيوز».

يعد برنامج «الشاهد»، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة «إكسترا نيوز»، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «الدستور»، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.