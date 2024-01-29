مواني البحر الأحمر تستقبل 16 ألف طن بضائع.. ومغادرة 1538 راكبا اليوم

كشفت هيئة مواني البحر الأحمر، عن أنّ إجمالي عدد السفن الموجدة على أرصفة مواني الهيئة بلغت 9 سفن، وجرى تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و1113 شاحنة، و97 سيارة، وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، و666 شاحنة، و74 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 11 ألف طن بضائع، 447 شاحنة و23 سيارة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1538 راكبًا بموانيها، ويستعد ميناء سفاجا، اليوم، لاستقبال السفينتين الحرية 2، ودليلة، بينما تغادر السفينتين أمل وبوسيدون إكسبريس.

واستقبل الميناء، أمس، 3 سفن وهي DORIC VICTORY، وبوسيدون إكسبريس وأمل، وغادرت السفينتين دليلة وأمل، وجرى تداول 2000 طن بضائع، و344 شاحنة في ميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» للسفينتين آور وآيلة.