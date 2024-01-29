شاعر فلسطيني يرصد أوضاع غزة: أسرتي تسكن الخيام وتكافح الجوع والعطش

رصد الشاعر ناصر عطا الله، عضو الأمانة العامة لاتحاد الكتاب الفلسطينيين، المشهد المأسوي في قطاع غزة وما آل إليه الوضع بالضفة الغربية إثر العدوان الإسرائيلي الغاشم، الذي أودى بحياة عشرات الآلاف ودمر البنية التحتية، مؤكدًا أنّه اختار المكوث في القاهرة ليكون قريبا من غزة.

وقال عضو الأمانة العامة لاتحاد الكتاب الفلسطينيين، خلال استضافته مع الإعلامية نهاد سمير، مقدمة برنامج «صباح البلد»، المذاع على شاشة قناة «صدى البلد»، إنّ أسرته تسكن حاليًا الخيام المصنوعة من «النايلون» قرب البحر بمدينة خان يونس بقطاع غزة، مضيفا أنّ حال أسرته كحال 2.3 مليون فلسطيني يكابدون النزوح والتشرد والجوع والعطش والنار من فوقهم وتحتهم.

رسالة فخر واعتزاز لشهداء فلسطين الذين ارتقوا في قطاع غزة

ووجه عضو الأمانة العامة لاتحاد الكتاب الفلسطينيين، اليوم، رسالة فخر واعتزاز لشهداء فلسطين الذين ارتقوا في قطاع غزة وطولكرم وجنين والخليل، وفي كل مكان من أرض فلسطين المحتلة إثر العدوان الغاشم.

المؤسسات الثقافية والمكتبات المشاركة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب دمرت عن بكرة أبيه

وتمنى عضو الأمانة العامة، السلامة للشعب الفلسطيني والخروج من هذا العدوان بقدر الإمكان أحياء، لأن كل شيء تم تدميره عن بكرة أبيه بما فيه، المؤسسات الثقافية والمكتبات العامة التي كانت ستشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية، ولكنها وجدت كتبها مدفونة مع الشهداء.

ولفت عضو الأمانة العامة لاتحاد الكتاب الفلسطينيين إلى أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وقع أثناء مشاركته في مؤتمر اتحاد الكتاب والأدباء في دمشق.