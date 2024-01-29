رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

«إكسترا نيوز» تبرز ملف الوطن عن غزة.. «هولوكوست فلسطيني بيد إسرائيلية»

كتب:

منتصر سليمان
10:08 ص | الإثنين 29 يناير 2024
عدد اليوم من جريدة الوطن

عدد اليوم من جريدة الوطن

استعرض برنامج «هذا الصباح»، المُذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، الملف الذي نشر في عدد اليوم الأحد بجريدة الوطن عن الأوضاع في قطاع غزة، والذى جاء فيه، «غزة» .. هولوكوست فلسطيني بيد إسرائيلية.

ارتكاب جرائم دولية 

وقال الكاتب الصحفي جمال عفيفي، إننا أمام حالة إجرام دولي بكل المقاييس، مشيرًا إلى أن ما يحدث داخل قطاع غزة في الوقت الحالي، ووجود أكثر من 88 ألف شهيد وجريح هي مآساة، كما أن العالم يقف متفرجًا.

وأضاف خلال لقائه في برنامج «هذا الصباح»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا «المجازر الإسرائيلية التي تتم يوميًا ضد المدنيين العزل، وضد البنية التحتية، لاتحترم القوانيين والمواثيق الدولية، كما أنه لا يوجد احترام لقرارات الأمم المتحدة، وهناك جرائم تنفذ يوميًا أمام العالم كله، كما أن الدور الذي تقوم به مصر هو الأهم على مستوى العالم بكل المقاييس، ومصر تتعامل في هذا الوقت بشرف في وقت عز فيه الشرف، وتسعى للضغط على دول العالم من أجل تغيير وجهة نظرهم».

إسرائيل مستمرة في كذبها

وأضاف: «بالفعل مصر استطاعت خلال الفترة الماضية باتصالات الرئيس عبد الفتاح السيسي ولقاءاته مع زعماء العالم أن تغير وجهة النظر بشكل كبير تجاه ما يحدث، حيث أن ما يحدث على أرض الواقع في الوقت الحالي ليس دفاعًا عن النفس كما تدعي إسرائيل، فإسرائيل مستمرة فى أكاذيبها». 

اقرأ المزيد:

مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي تقصف محيط مسجد الإيمان في غزة

إعلام فلسطيني: قصف مدفعي للاحتلال على «حي الصبرة» جنوب مدينة غزة

«القاهرة الإخبارية»: استمرار الاشتباكات بخان يونس وغارات إسرائيلية على قطاع غزة

مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تجدد استهداف مناطق عدة في قطاع غزة

«القاهرة الإخبارية»: زوارق الاحتلال تقصف شواطئ النصيرات والزهراء وسط قطاع غزة

ارتفاع عدد شهداء الصحفيين في قطاع غزة إلى 121 شهيدا.. صوت الحقيقة يُغتال
بقلم منتصر سليمان