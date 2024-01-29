«إكسترا نيوز» تبرز ملف الوطن عن غزة.. «هولوكوست فلسطيني بيد إسرائيلية»

استعرض برنامج «هذا الصباح»، المُذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، الملف الذي نشر في عدد اليوم الأحد بجريدة الوطن عن الأوضاع في قطاع غزة، والذى جاء فيه، «غزة» .. هولوكوست فلسطيني بيد إسرائيلية.

ارتكاب جرائم دولية

وقال الكاتب الصحفي جمال عفيفي، إننا أمام حالة إجرام دولي بكل المقاييس، مشيرًا إلى أن ما يحدث داخل قطاع غزة في الوقت الحالي، ووجود أكثر من 88 ألف شهيد وجريح هي مآساة، كما أن العالم يقف متفرجًا.

وأضاف خلال لقائه في برنامج «هذا الصباح»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا «المجازر الإسرائيلية التي تتم يوميًا ضد المدنيين العزل، وضد البنية التحتية، لاتحترم القوانيين والمواثيق الدولية، كما أنه لا يوجد احترام لقرارات الأمم المتحدة، وهناك جرائم تنفذ يوميًا أمام العالم كله، كما أن الدور الذي تقوم به مصر هو الأهم على مستوى العالم بكل المقاييس، ومصر تتعامل في هذا الوقت بشرف في وقت عز فيه الشرف، وتسعى للضغط على دول العالم من أجل تغيير وجهة نظرهم».

إسرائيل مستمرة في كذبها

وأضاف: «بالفعل مصر استطاعت خلال الفترة الماضية باتصالات الرئيس عبد الفتاح السيسي ولقاءاته مع زعماء العالم أن تغير وجهة النظر بشكل كبير تجاه ما يحدث، حيث أن ما يحدث على أرض الواقع في الوقت الحالي ليس دفاعًا عن النفس كما تدعي إسرائيل، فإسرائيل مستمرة فى أكاذيبها».