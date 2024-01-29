تفاصيل عملية دهس جندي إسرائيلي في حيفا.. الجاني من سكان الشمال

أعلنت وسائل إعلام عبرية، عن عملية دهس وطعن تعرض لها جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من ميناء حيفا؛ ما أسفر عن إصابة الجندي بجروح خطيرة بحسب لما صرح به المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى تنفيذ عملية الدهس بالقرب من قاعدة بحرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وفاة مُنفذ العملية

وأكدت صحيفة «هاآرتس» العبرية، أن سائقًا دهس الجندي ثم اصطدم بجدار القاعدة البحرية، وبعد ذلك، نزل من السيارة مسلحًا بـ«فأس» وبدأ بالركض القاعدة، إلا أن ضابطًا في جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار فأرداه قتيلاً، وجرى نقل الجندي إلى مستشفى رمبام.

وبحسب الشرطة الإسرائيلية، فإن منفذ العملية هو مواطن إسرائيلي يبلغ من العمر 29 عاما من سكان طمرة في الجليل الأعلى.

وشهدت إسرائيل عدد من العمليات المشابهة وكان آخرها في رعنانا شمال تل أبيب، حيث قام شاب بدهس عدد من المارة، إذ قام بطعن سيدة واستولى على سيارتها وقام بدهس عدد آخر من المارة حتي ألقي القبض عليه وأسفر حادث رعنانا عن إصابة ما لا يقل عن 19 مستوطنا.