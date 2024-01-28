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مساعد وزير الخارجية الفلسطيني: قرار العدل الدولية بإدانة جرائم إسرائيل تاريخي

كتب:

منة شبانة
10:01 م | الأحد 28 يناير 2024
عمر عوض الله مساعد وزير الخارجية الفلسطيني

عمر عوض الله مساعد وزير الخارجية الفلسطيني

قال عمر عوض الله مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة، إن القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية تاريخي، وأكد أنّ إسرائيل هي المعتدي الوحيد، الذي يمارس الإبادة الجماعية.

قرار محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل 

وأضاف «عوض الله»، خلال مداخلة عبر برنامج مساء « dmc» المذاع على شاشة «dmc»، أن ما يظهر من نتنياهو، جاء بسبب خيبة الآمال على المبررات التي قدمتها إسرائيل، ولم تأخذ محكمة العدل الدولية بها، بما فيها حجه الدفاع عن النفس.

وأردف أن الدول المتواطئة التي تساند الكيان الصهيوني، تحاول التقليل من هذا القرار، وهو ما ظهر في قرار قطع التمويل عن منظمة الأونروا.

وتابع مساعد وزير الخارجية الفلسطيني، أن الحراك بدأ عربيًا اليوم في جامعة الدول العربية، من أجل الترحيب بهذا القرار، وفرض التدابير الاحترازية على إسرائيل، ووضع عقوبات دبلوماسية وسياسية واقتصادية وتجارية عليها.

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